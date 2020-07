BN kritisiert blockierte Gehwege

Der Bund Naturschutz (BN) sieht sich als Lobby für die Fußgänger in Erding. Denen würden zuletzt immer wieder Steine in den Weg gelegt – und das im wahrsten Sinne des Wortes: Der BN kritisiert das Zustellen der Gehwege mit mobilen Ampelanlagen.

Erding – Wegen der Kanal-Großbaustelle in der Landshuter Straße sollen Ampeln an der Münchener Straße, Am Gries und Am Mühlgraben den Verkehr an der Innenstadt vorbeiführen und ihn an den Kreuzungen dosieren. Die Masten wurden auf den Gehwegen aufgestellt.

„Diese Verengungen beeinträchtigen das Vorankommen und die Sicherheit der Fußgänger, insbesondere aber auch für Rollstühle und Kinderwagen. Teils bleibt kaum ein halber Meter übrig, üblich sind 2,50 Meter“, kritisiert der BN und wundert sich: „Die Fahrspuren der Autos sind freilich nirgendwo beeinträchtigt.“

Gemeinsam mit dem Fahrradfahrer- und dem Verkehrsclub hat der BN eine Online-Petition gestartet. Ziel: Gerade in Corona-Zeiten bräuchten Fußgänger mehr Platz. ham