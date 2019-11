Böllerverbot gilt als sicher

Runder Tisch spricht sich für raketenfreie Erdinger Altstadt aus

Silvester dürfte es heuer in der Erdinger Altstadt bedeutend ruhiger zugehen als in all den Jahren zuvor. Es gilt als sicher, dass der Verwaltungs- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag ein Verbot von Böllern und Raketen beschließen wird. Das deutete Oberbürgermeister Max Gotz (CSU) in der Bürgerversammlung in Eichenkofen an