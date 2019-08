Beim Grillen Gashahn in die falsche Richtung gedreht: Mann (67) erleidet Brandverletzungen

Weil ein 67-jähriger Erdinger beim Grillen den Gashahn in die falsche Richtung gedreht hat, kam es zu einer Verpuffung und einer Stichflamme. Der Mann erlitt Brandverletzungen ersten und zweiten Grades.

Erding - Ein 67-jähriger Erdinger wollte am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr in einem Hinterhof an der Langen Zeile mit Bekannten grillen. Laut Pressebericht der Erdinger Polizei bemerkte er beim Anzünden seines Gasgrills, dass der Anschlussschlauch nicht richtig befestigt war, und wollte demzufolge die Gasflasche zudrehen. Weil er den Gashahn jedoch in die falsche Richtung drehte, strömte mehr Gas aus, es kam zu einer Verpuffung und einer Stichflamme.

Die alarmierte Feuerwehr Erding kühlte die erhitzten Gasflaschen ab

Ein Nachbar konnte den Brand mit einem Feuerlöscher löschen. Die alarmierte Feuerwehr Erding kühlte die erhitzten Gasflaschen ab und konnte kurze Zeit später Entwarnung geben. Der 67-Jährige erlitt Brandverletzungen ersten und zweiten Grades an der rechten Hand und am rechten Oberschenkel und wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum Erding eingeliefert.

Die Hausfassade des Nachbaranwesens wurde durch den Brand leicht beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro. Die Feuerwehr Erding war mit 16 Mann im Einsatz.