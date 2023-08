Erst ausgebrannt, dann Solidarität erlebt

Von: Hans Moritz

Teilen

Können wieder lachen: Christina W. und Meik F. mit Sohn Henry in ihrem neuen Heim in Erding. © privat

Den 26. Januar 2023 wird die junge Familie nie vergessen. Binnen weniger Minuten wurde ihr Hab und Gut ein Raub der Flammen. Doch dann wendete sich das Blatt.

Erding - Das Feuer, das in den späten Abendstunden auf dem Balkon ausgebrochen war, vernichtete die Wohnung. Christina W. (32) und Meik F. (30) standen mit ihrem damals noch nicht einmal einjährigen Sohn Henry vor dem Nichts. Doch dann wendete sich das Blatt. Die Familie erlebte eine Welle der Hilfsbereitschaft. Wie geht es den Dreien heute?

„Uns geht’s gut, wir haben wieder ein Zuhause“, berichtet die 32-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Deren Leserhilfswerk „Licht in die Herzen“ hat die Familie mit über 10 000 Euro beim Wiederaufbau unterstützt. „Das war die größte Hilfe, nur so konnten wir uns eine neue Existenz aufbauen“, sagt die Kosmetikerin.



Am 26. Januar 2023 brannte die Wohnung der jungen Familie aus. © Feuerwehr

Doch dankbar ist sie auch vielen anderen, etwa der Flüchtlingshilfe Erding, der Nachbarschaftshilfe Erding, Freunden und Familien, aber auch unbekannten Menschen mit einem großen Herzen. Es sei wirklich unglaublich gewesen, wer alles helfen wollte. „Damit hätten wir nie gerechnet, wir sind heute noch ganz geplättet“, sagt die junge Mutter.



„Nach dem Brand sind wir erst einmal zu meiner Schwiegermutter gezogen“, berichtet Christina W.. Doch das sei keine Dauerlösung gewesen. Man habe alle möglichen Kanäle angezapft – und sei bei der Baugenossenschaft Erding fündig geworden. Deren Geschäftsführer Karsten Vieth hatte ebenfalls den Spendenaufruf in der Heimatzeitung gelesen. „Wir wollten da wirklich gerne helfen“, versichert er. Und so fand die BG am Alten Holzgarten eine Wohnung für die Familie. Der Einzug fand zum 1. März statt. „Es ist wirklich schön hier, wir fühlen uns wohl. Und seit ein paar Tagen haben wir auch einen kleinen Garten“, berichtet die 32-Jährige dankbar.



Sohn Henry leidet unter einer Behinderung, möglicherweise ist er später auf einen Rollstuhl angewiesen. „Die Wohnung liegt im Hochparterre, die Stufen können wir sicher überwinden“, ist die Mutter zuversichtlich. Die Mariann-Strauß-Stiftung übernahm die Möbel fürs neue Kinderzimmer.



Ihr Lebensgefährte Meik F. arbeitet beim Lidl in Altenerding. „Die Kollegen dieser und der anderen Erdinger Filiale haben sofort für uns gesammelt.“ Ebenso legte die Feuerwehr Oberding eine Spendenaktion auf. „Es war wirklich unglaublich, von wo überall Hilfe kam“, ist die 32-Jährige noch ganz ergriffen.



Wenige Tage nach dem Brand feierte Henry seinen ersten Geburtstag. „Die Leute haben auch das in der Zeitung gelesen – und es kamen bis aus Berlin Pakete mit Geschenken und Luftballons, von Leuten, die uns gar nicht kennen.“ Bekannte sorgten in den ersten Tagen nicht nur für Kleidung und Hausrat, sondern auch für Spielzeug. Eine nähte und bastelte Henrys Lieblingsspielzeug sogar nach. Das gebe er nun nicht mehr aus der Hand.



Der Brand in dem Mehrfamilienhaus an der Pappelstraße in Pretzen hat sich bei der Familie eingebrannt. „Wir denken immer wieder an diese Nacht zurück. Manchmal habe ich noch Albträume.“ Auf der anderen Seite habe ihr das Schicksal auch einen anderen Wink gegeben – „wir haben uns in der Zeit danach nie alleine gefühlt, eine einmalige Erfahrung“. So sehr sie die Wohnung in Pretzen und das Leben im Grünen geschätzt hätten, der Abgang bleibt der Familie in unguter Erinnerung: Im Streit um die Miete nach dem Feuer musste sie sich sogar einen Anwalt nehmen. Nun leben die Drei innenstadtnah – „das hat auch viele Vorzüge“, versichert Christina W..



Die Brandursache konnte die Kripo bis heute nicht ermitteln. „Wir können es uns nicht erklären“, sagt die 32-Jährige, die nun vor allem nach vorne schauen will. ham