Brandstiftung in Hotel – Großeinsatz in Erding-West

Von: Hans Moritz

Teilen

Die Drehleiter der Erdinger Feuerwehr wurde in Stellung gebracht. Das Feuer wurde im dritten Stock gelegt. © Hans Moritz

Ein Gast des Ibis-Budget-Hotels im Gewerbegebiet hat am Samstagmorgen nicht nur auf seinem Zimmer in Erding-West randaliert, sondern auch die Matratze des Hotelbetts in Brand gesetzt.

Erding - Gegen 10 Uhr lief deshalb in dem Gewerbegebiet ein Großeinsatz an. Ein beachtliches Aufgebot an Feuerwehren und Rettungsdiensten rückte an. Vor Ort waren das BRK, die Malteser und die Johanniter. Auch der ADAC-Rettungshubschrauber Christoph 1 aus München landete auf dem Areal. Denn anfangs war unklar, wie viele Personen in Gefahr waren, zum Zeitpunkt des Brandes waren 77 Zimmer belegt. Die Feuerwehren Erding und Altenerding entdeckten das Feuer schnell und konnten es unschädlich machen. Auch die Drehleiter wurde in Stellung gebracht. Letztendlich erlitt jedoch nur der Bewohner eine Rauchgasvergiftung. Zwei Polizeibeamte, die sich als Erste Zutritt zu dem Zimmer verschafft hatten, wurden ebenfalls vorsorglich vom Notarzt untersucht. Das Hotel kann geöffnet bleiben, nur das betroffene Zimmer muss renoviert werden. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Die Hintergründe sind unklar. ham