Brennholz sammeln im Wald: Was ist erlaubt, was nicht?

Von: Uta Künkler

Totholz darf man theoretisch so viel mitnehmen, wie eine Hand trägt. Jedoch hat der Waldbesitzer das letzte Wort. Im Staatswald darf geklaubt werden. Heinz Utschig vom Forstbetrieb Wasserburg, zuständig für Erding, erklärt die Regeln. © stefan Rossmann

Die Energiekrise heizt die Nachfrage nach Brennholz an, die Preise steigen. Da mag mancher auf die Idee kommen, selbst Holz im Wald zu sammeln. Doch Vorsicht: Es gibt klare Regeln. Was ist wo erlaubt?

Landkreis Erding – Mitten in der Energiekrise wird eine warme Wohnung in diesem Winter kostspielig. Nicht nur die Preise für Gas, Öl und Pellets sind explodiert, sondern auch Scheitholz ist deutlich teurer geworden. Preise von bis zu 180 Euro pro Ster getrocknetes Laubholz werden im Raum Erding durchaus gezahlt. Da klingt es verlockend, sich sein Holz selbst zu sammeln. Doch darf man einfach Zweige aus dem Wald holen? So einfach, wie es im ersten Moment scheint, ist die Sache nicht.

In Privatwäldern ist die Holzlese grundsätzlich verboten, informiert Ralph Kreitz, Förster in Isen. Und 80 Prozent der Waldfläche im Landkreis Erding ist im Privatbesitz, die Wahrscheinlichkeit, dass man beim Sammeln in einem Privatwald landet, also relativ hoch.

Erding ist der waldärmste Landkreis in ganz Bayern

Selbst Zweige, die auf den ersten Blick nur nutzlos auf dem Boden liegen, dürfen nicht einfach mitgenommen werden, erklärt Kreitz. „Das liegt ja extra dort. Das braucht ein gesunder Wald.“ Die Qualität der Forstböden sei letztlich abhängig von verrottender Biomasse – gerade im Kreis Erding mit einem verhältnismäßig hohen Stickstoffeintrag durch Flughafen und Autoverkehr.

Überhaupt sollte Erding ganz besonders auf seine Forstflächen Acht geben, denn es ist der waldärmste Landkreis in ganz Bayern. Nicht die ganze Fläche der knapp 12 000 Hektar Wald ist in Privatbesitz: 15 Prozent gehören dem Staat, fünf Prozent den Kommunen.

Das Gesetz sichert das freie Betretungsrecht im Wald

Egal, wer den Wald besitzt: Das Gesetz sichert hierzulande durch das freie Betretungsrecht, dass der Wald als Erholungsort von allen Menschen genutzt werden darf. Aber eben nur zum Durchspazieren und Entspannen, mehr nicht. Alles, vom Zapfen übers junge Bäumchen bis hin zum Totholz ist Eigentum des Waldbesitzers. „Und wenn ich das wegnehme, ohne zu fragen, wäre das schlussendlich Diebstahl, darüber muss sich jeder im Klaren sein“, warnt Kreitz.

Ganz so streng freilich nehmen es die meisten Waldbesitzer nicht. „Wenn ein Kind beim Wandern einen Stock mitnimmt, hat niemand etwas dagegen“, sagt Rainer Mehringer, Vorsitzender der Waldbesitzervereinigung Erding. Ähnlich verhält es sich bei dem kleinen Tannenzweig fürs Adventsgesteck oder der skurrilen Wurzel als Deko-Objekt. In der Regel gilt, informiert Mehringer: Mitgenommen werden darf, was man in einer Hand tragen kann. Keinesfalls erlaubt sei jedenfalls das Auflesen von Holz in größerer Menge oder gar das Absägen von Ästen, erläutert er.

Leseholz ist als Brennholz nur bedingt geeignet

Dabei ist Leseholz nicht mal gutes Brennholz, gibt Heinz Utschig zu bedenken. Viel zu feucht, zu morsch und ein viel zu geringer Brennwert, erklärt der Leiter des Staatsforsten-Betriebs Wasserburg, der zuständig für den Staatswald im Landkreis Erding ist. „Damit kann vielleicht eine Suppe warm gemacht werden, aber keine Wohnung“, sagt Utschig. Für Privatleute ist das Holzsammeln daher nicht die Rettung in der Energiekrise.

Regeln im Staatswald und im Privatwald

Im Staatswald darf – anders als im Privatwald – prinzipiell jeder Holz klauben, wenn er sich zuvor bei der Staatsforsten angemeldet hat und an die Bayerische Leseholzordnung (siehe Kasten) hält. Die Regelung „war eigentlich für die Ärmsten der Armen gedacht“, erklärt Utschig.

Sowohl im Staatswald, als auch im Privatwald besteht für Privatleute theoretisch die Möglichkeit, als Selbstwerber eigenverantwortlich Holz zu machen, informiert Martin Bachmann vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg-Erding. Dafür müssen sie zunächst einen Erlaubnisschein erwerben. Jeder Waldbesitzer kann solche Scheine ausgeben. Das Interesse daran sei in den vergangenen Monaten sehr deutlich gestiegen, berichtet Bachmann.

Selbstwerber dürfen selbst Holz machen

Der so genannte Selbstwerber muss im Besitz eines Motorsägenführerscheins sein und darf nicht nach eigenem Gutdünken Bäume fällen, sondern soll klare Absprachen mit dem jeweiligen Förster treffen. Zudem muss auch dieses Holz natürlich bezahlt werden. Auch wenn man mit rund 25 Euro pro Ster frischem Laubholz deutlich günstiger wegkommt – damit sei ein Haufen Arbeit verbunden, erklärt WBV-Chef Mehringer.

Kaufinteresse für Brennholz deutlich zugenommen

Deutlich zugenommen habe jüngst auch das Kaufinteresse für fertiges Brennholz, sagt Mehringer. Auf allen Seiten also ist die Nachfrage nach Holz aus dem heimischen Wald gestiegen. Das Problem: „Der Bestand ist derselbe wie früher – wir wollen ja auch weiterhin nachhaltig wirtschaften und nicht mit einem Mal die Wälder leerräumen, nur weil jetzt das Interesse steigt“, sagt Mehringer. Da sei ein wachsender Druck – auch finanzieller Art – nur eine logische Konsequenz.

Der Wald bewege sich im Spannungsfeld zwischen Ökonomie und Ökologie, stimmt auch Bachmann zu. Totes Holz, das scheinbar unnütz auf dem Waldboden herumliegt, sei das Zuhause für zahlreiche Insektenarten. „Viele leben vom Holz, nicht nur der Mensch, der seinen Ofen bedient.“

Das gilt im Staatswald Andere Regeln fürs Holzsammeln gelten im Staatswald. Details regelt die „Bayerische Leseholzordnung“. Grundsätzlich hat jeder Bürger das Recht, sich einen so genannten Holzklaubschein bei der Bayerischen Staatsforsten zu besorgen. Anschließend darf nur sogenanntes Leseholz, also von selbst zu Boden gefallenes, ausgedörrtes oder angefaultes Holz gesammelt werden. Dazu zählen auch am Boden liegende Rinden und Zapfen oder vom Waldeigentümer zurückgelassenes Holz und Reisig.

Alles, was noch angewachsen, zu dick oder anderweitig verwendbar wäre, ist tabu. Außerdem darf nur so viel mitgenommen werden, wie man selbst tragen kann oder in einem per Hand gezogenen Leiterwagen transportiert werden kann. Allerdings gilt auch hier: Das Leseholz ist als Brennstoff denkbar ungeeignet. (ujk)

