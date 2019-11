Trotz Verlust: BRK Erding führt Tradition der Aktion Erbse fort

Beim zweiten Mal soll’s anders laufen: Hat das BRK bei seiner Premiere der Aktion Erbse 2018 einen Verlust eingefahren, peilt es heuer „zumindest einen Nuller“ an. Dafür sind einige Neuerungen geplant – unter anderem beim Preis.

Erding – Jahrzehntelang hat die Bundeswehr die Aktion Erbse durchgeführt. 2018 hat diese Tradition das BRK im Landkreis übernommen. Doch anstelle eines Plus für die Mittelbeschaffung stand am Ende ein Minus von 2500 Euro in der Bilanz (wir berichteten). Trotzdem sei es außer Frage gestanden, die Erbse weiterzuführen: „Die Erbse ist verankert in der Stadt Erding. Sie ist gewollt, und den Leuten schmeckt’s“, sagte BRK-Kreisvize Jürgen Loher am Mittwoch im Pressegespräch.

Schatzmeister Kroha: „Zu blauäugig in die Planung gegangen“

„Die Organisation einer solchen Veranstaltung ist beim ersten Mal nie einfach“, resümierte Kreisgeschäftsführerin Gisela van der Heijden. „Wir sind sehr euphorisch in die Planung eingestiegen, im Nachgang betrachtet vielleicht ein bisserl zu blauäugig“, ergänzte Schatzmeister Manfred Kroha. Aus dem ersten Jahr habe man jedoch viel gelernt. „Ich würde das einfach als ,Werbekosten‘ verbuchen und wünsche mir, dass es heuer finanziell gesehen besser läuft und wir zumindest auf einen Nuller kommen – oder ein bisserl mehr“, meinte Kroha.

Er berichtete zudem von viel Kritik im Vorfeld, weil mit dem Erlös keine anderen Vereine unterstützt werden, wie es die Bundeswehr getan hat. „Wir hatten den Vereinen angeboten, mitzuhelfen und beteiligt zu werden, aber zugesagt hat keiner.“

Van der Heijden: „Es war eine sehr schöne Erfahrung“

Abgesehen von den Finanzen habe das BRK die Erbse positiv erlebt. „Es war eine sehr schöne Erfahrung“, sagte van der Heijden. Man habe viele gute Gespräche geführt, zahlreiche Menschen verköstigt und auch unterhalten. Denn zur Erbse gehörte nicht nur der Eintopfverkauf, sondern auch Kinderbetreuung, der Nikolausbesuch und ein Benefizkonzert in der Stadtpfarrkirche.

Für die Erbse 2019 gibt es einige Neuerungen. Wurde der Eintopf im vorigen Jahr bei Feneberg in Kempten gekocht und in der Küche des Klinikums aufgewärmt, kocht das BRK dort heuer selbst. Der Preis für den halben Liter steigt leicht – um 30 Cent auf 3,80 Euro. „Der Verbraucher wird davon nicht ganz so begeistert sein, aber wir müssen auch schauen, dass wir wenigstens die Null schaffen“, so van der Heijden.

Der Glückshafen wird zum Verkaufsmobil

Statt in Holzhütten wird der Eintopf aus dem Glückshafen heraus verkauft – eine „geniale Idee“ aus den Reihen der Ehrenamtlichen, wie die Kreisgeschäftsführerin sagte: „Die Hütten wurden mehrfach beschmiert, den Verkaufswagen jedoch können wir samstags einfach hin- und wieder wegfahren.“

+ Stellten die Aktion Erbse 2019 vor (v. l.): Gisela van der Heijden, Carmen Heinrich, Dieter Pfanze lt, Nicole Faltermaier, Jürgen Loher und Manfred Kroha. © Vroni Macht

Außerdem hole man die BRK-Familie verstärkt ins Boot und bitte die einzelnen Gliederungen aktiv um Mithilfe. Immerhin brauche man viele helfende Hände, vom Austeilen bis zum Spülen. Die Organisation vorab übernehmen vor allem Hauptamtliche, bei der Durchführung greifen haupt- und ehrenamtliche Unterstützung ineinander.

Erlös für die Mittelbeschaffung

„Wir stehen absolut dahinter“, sagten Kreisbereitschaftsleiter Dieter Pfanzelt und Nicole Faltermaier vom Jugendrotkreuz ihre Hilfe zu. Und Carmen Heinrich von der Wohlfahrts- und Sozialarbeit (WuS) kündigte eine Tombola mit Losverkauf sowie einen Adventsbasar mit Selbstgebasteltem und -genähtem im Haus der Begegnung an den Samstagen und donnerstagvormittags, wenn Markt ist, an. Der Erlös fließe in allen Fällen in die Mittelbeschaffung – und komme so wiederum den Bürgern im Landkreis zugute.

Die Aktion Erbse

ist an den Adventssamstagen, 30. November, 7./14./21. Dezember, ab 10.30 Uhr am Grünen Markt. Am 7. Dezember schaut der Nikolaus vorbei. Das Benefizkonzert ist am 4. Dezember um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche. Parallel wird die CD „Koa staade Zeit“ verkauft.

vam