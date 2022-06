Frauen-Notruf braucht mehr Geld

Von: Hans Moritz

Vielfältige Hilfsangebote hält das BRK für Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind, bereit. © Jan-Philipp Strobel/dpa

Der BRK-Kreisverband Erding braucht mehr Geld, um Opfer häuslicher Gewalt schützen zu können und rund um die Uhr für Frauen in Not ansprechbar zu sein.

Erding - Deswegen war der Defizitausgleich im Kreisausschuss auch kein Thema. Dafür brach ein älterer, längst vergessen geglaubter Streit ums Frauenhaus neu auf.

Christian Mader von der Kreisverwaltung berichtete, dass das BRK für den Frauen-Notruf im Jahr 2021 einen Defizitausgleich in Höhe von 10 500 Euro beantragt habe. Das Minus habe mehrere Gründe: Für eine verbesserte Beratung der Gewaltopfer hätten Räume angemietet und technisch beziehungsweise digital aufgerüstet werden müsse. Zudem habe man das hauptamtliche Personal auf zwei volle Stellen aufstocken müssen, um die Vorgaben des Staates und damit die Fördervoraussetzungen zu erfüllen. Wegen der Pandemie, so Mader weiter, sei eine gesonderte Öffentlichkeitsarbeit erforderlich gewesen. Hinzu seien ungeplante Ausgaben für Infektions- und Hygienemaßnahmen gekommen. Nicht zuletzt habe das BRK mehr Geld für die Mobilität der betreuten Frauen und Kinder aufgewendet.



Mader kam zu dem Schluss, „dass das Defizit aus unserer Sicht nachvollziehbar dargelegt ist“. De facto entstünden dem Landkreis nicht einmal Mehrkosten, denn wegen der Pandemie habe das Betreute Wohnkonzept „Second Stage“ nicht vollständig genutzt werden können – sodass hier Fördergelder für das Modellprojekt übrig geblieben seien.



Das BRK betreibt bekanntlich nicht nur das Frauenhaus mit fünf Plätzen für Frauen und sieben für Kinder, sondern bietet neben dem Notruf und dem Wohnprojekt Second Stage auch die Interventionsstelle an. Sie leistet im Akutfall schnelle Beratung und Betreuung und wird in der Regel von der Polizei unmittelbar nach häuslicher Gewalt angerufen.



Für Helga Stieglmeier (Grüne) stand außer Frage, dass der Landkreis das Defizit übernimmt, da Schutz und Betreuung von Gewaltopfern essenziell seien. Allerdings wunderte sie sich über die Kostenentwicklung und erinnerte in diesem Zusammenhang an die Kündigung des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) vor fünf Jahren wegen höherer Kosten als beim BRK. Dies hatte Stieglmeier stets kritisiert. Nun die späte Bestätigung ihrer Kritik?



Landrat Martin Bayerstorfer (CSU) erwiderte, dass nicht nur mehrere Jahre ins Land gegangen seien, sondern das BRK bis heute insgesamt wirtschaftlicher agiere als der SkF. 2017 sei der SkF beim Frauenhaus auf ein Minus von knapp 181 000 Euro gekommen, das BRK vier Jahre später lediglich auf 90 000 Euro. Bei der Interventionsstelle stellte Bayerstorfer die Defizite des SkF von 37 500 Euro im Jahr 2017 den 33 000 Euro beim BRK im vergangenen Jahr gegenüber. Hinzu komme, so der Landrat, dass es beim Notruf und Second Stage keine Vergleichsmöglichkeiten gebe, weil die erst 2018 und 2019 dazugekommen seien – bereits in BRK-Trägerschaft.

