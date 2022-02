BRK verabschiedet Kreisgeschäftsführerin

Von: Hans Moritz

Teilen

BRK-Kreisgeschäftsführerin Gisela van der Heijden (4. v. l.) wurde verabschiedet von Irene Thaler, Sybille Müller (Pflegekrisendienst), Vorsitzendem Jürgen Loher, Anni Lamers und Martina Vollmuth (Haus der Begegnung/v. l.). © Pfanzelt/BRK

Der BRK-Kreisverband Erding sucht einen neuen Chef. Gisela von der Heijden macht Schluss.

Erding - Sie war engagiert, fleißig und kreativ, konnte aber auch streitbar sein. Nicht alle im BRK-Kreisverband konnten mit ihr. Nun trennen sich die Wege: Nach fast zehn Jahren im Amt der Kreisgeschäftsführerin verlässt Gisela von der Heijden das Erdinger BRK. Ihre Stelle ist bereits neu ausgeschrieben. Trotz diverser Streitigkeiten, die auch vor dem Arbeitsgericht ausgetragen wurden – es geht um die Vergütung von Überstunden – war es dem neuen BRK-Kreisvorsitzenden ein Anliegen, van der Heijden würdig zu verabschieden. Dazu kam man im BRK-Haus der Begegnung zusammen.



Im Erdinger Rotkreuz-Haus war van der Heijden schon länger nicht mehr, weil sie sich um ihre pflegebedürftige Mutter kümmern muss. Beim Abschied und in einer Pressemitteilung des BRK fielen keine unversöhnlichen Worte.



Loher erinnerte an „viele wichtige Projekte auf Initiative van der Heijdens“. Vor allem das Soziale sei der Kreisgeschäftsführerin sehr am Herzen gelegen. Unter anderem erinnerte er an die in Dorfen und Taufkirchen etablierte Tagespflege, die Übernahme eines Kinderhauses in Erding, den Aufbau zweier Second-Hand-Shops, die Weiterführung der Bundeswehr-Aktion Erbse, die Einsetzung einer Gemeindeschwester, die Gründung des Regionalen Netzwerks Pflege und die Schaffung einer Fachstelle für pflegende Angehörige. Van der Heijden, so Loher weiter, seien bundesweite Pilotprojekte wie der Pflegekrisendienst sowie Second Stage, ein Wohnprogramm des Frauenhauses, zu verdanken.



Auch habe sie viel Herzblut in die Begegnungsstätte am Rätschenbach gesteckt, heute eine wichtige Anlaufstelle für Senioren und Ratsuchende. Eine Demenzgruppe richtete sie dort ein und etablierte Frühstück und Mittagessen für Bedürftige sowie ein Erzählcafé.



Auch die neue Rettungswache in Taufkirchen, das Covid-Impfzentrum und das Frauenhaus tragen ihre Handschrift, so Loher. ham