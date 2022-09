Brückenklassen für Ukraine-Kinder

Von: Hans Moritz

Ukrainische Kinder gehören zum Schulalltag. Jetzt gibt es ein eigenes Unterrichtskonzept. © Robert Michael/dpa

Von den Willkommens- zu den Brückenklassen. Im Landkreis Erding gibt es zum morgigen Beginn des neuen Schuljahres ein neues Konzept, um ukrainische Kinder in den Unterricht zu integrieren.

Erding - Das Besondere: Wie an einer Gesamtschule findet zumindest das erste Schuljahr unabhängig von der Schulart statt. Mittelschulen, Gymnasien und Realschulen wirken dabei zusammen. Das Modell, das ein Novum darstellt, stellten Robert Leiter und Stephan Rettig vom Schulamt in einer Pressekonferenz vor.



Bislang waren die Willkommensklassen für Kinder aus der Ukraine ein freiwilliges Angebot einzelner Schulen. Bei den Brückenklassen handelt es sich um ein festes Angebot, koordiniert von einer Steuerungsgruppe mit Vertretern des Schulamtes sowie der Realschulen und Gymnasium, informierte Leiter. Je eine Brückenklasse gibt es an beiden Erdinger Gymnasien und dem in Dorfen, an den staatlichen Realschulen in Erding, Taufkirchen und Oberding sowie an den Mittelschulen Erding, Dorfen und Taufkirchen.



Eine Hauptaufgabe der Brückenklasse ist laut Leiter die Vermittlung der Sprache. Pro Woche gibt es zehn Stunden im Fach Deutsch als zweite Sprache, fünf Stunden Mathe und je vier Stunden Englisch und andere Fächer.



Leiter und Rettig betonen, „dass die jungen Ukrainer zunächst nicht anhand ihrer erbrachten Leistungen einer bestimmten Schulart zugeordnet werden“. Das spiele zu Beginn keine Rolle. Erst bei der Wiedereingliederung ins reguläre Schulleben greife die übliche Praxis, die Erlaubnis für den Besuch der Realschule oder des Gymnasiums zu erhalten. „Das hat bei einigen Eltern schon für Kritik gesorgt“, gibt Leiter zu.



Ab Dienstag werden 170 Schüler eine der zehn Brückenklassen besuchen, die Stundentafel liegt unter denen der Regelschulen.



Leiter freut sich, „dass es uns gelungen ist, vier ukrainische Lehrkräfte anzustellen“. Raumprobleme gebe es keine, und auch die – angespannte – Lehrerversorgung an den anderen Schulen leide nicht unter den Brückenklassen.



Ukrainische Jugendliche, die die Schulpflicht abgeschlossen haben, unterliegen laut dem Schulamtsdirektor der allgemein üblichen Berufsschulpflicht. Entsprechende Angebote würden eingerichtet. ham