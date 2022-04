Stüberltouren mit ganzen Bussen: Immer mehr Aufwand um den Maibaum

Von: Raffael Scherer

Teilen

Bis der Maibaum steht, ist es harte Arbeit – auch hinter den Kulissen, wo schon Monate vorher die Vorbereitungen fürs Fest anlaufen. Unser Bild links zeigt den Grünbacher Maibaum der zuletzt 2017 aufgestellt wurde. © Gert Seidel (A)

In den Erdinger Maibaumstüberln ist immer mehr Party angesagt. Maibaumaufsteller rechnen am 1. Mai mit enormem Ansturm.

Erding – An einem Maibaum hängt viel mehr als nur Schieben, Essen und Trinken, weiß Anton Lechner, Vorsitzender des Heimat- und Trachtenvereins Waldeslust Grünbach. Die Organisation beginnt bereits Monate zuvor mit Genehmigungen und Verhandlungen mit der Gemeinde, Versicherungen und anderen bürokratischen Hemmnissen, bevor überhaupt auch nur ein Baumspender gesucht wird: „Wenn das nicht schon mein fünfter Maibaum wäre, wäre ich auch überfordert“, gibt Lechner zu. Bereits im Dezember wurde daher der zukünftige Grünbacher Maibaum umgeschnitten.

Auch in Altenerding begannen die ersten Vorbereitungen bereits im Herbst 2021. Schließlich galt es – neben den bürokratischen Aspekten –, sich um das Stüberl samt Programm, Equipment, Essen und Getränke zu kümmern. 15 Personen aus dem Vorstand der Jungbauernschaft Altenerding sowie fünf aus dem alten Vorstand als Kompetenzteam waren seitdem an den Planungen in den verschiedensten Bereichen zugange, erklärt Kassier Sebastian Bauschmid.

Maibaumstüberl: Immer mehr Party und Programm in den Wachhütten

Volles Haus: Zahlreiche Maibaumstüberl locken an den Wochenenden hunderte Besucher an – wie hier die NDW-Party der Jungbauernschaft Altenerding vorigen Samstag. © Günter Herkner

Im Gegensatz zu Grünbach, wo es in der Wachhütte eher traditionell ruhig und ohne großes Rahmenprogramm zugeht, wollten die Altenerdinger in ihrem Stüberl ein wenig mehr Party: Daher fungiere das Stüberl dort ein wenig in Richtung einer „Dorfdisco“, so Bauschmid.

Wachhütten mit einem Party-Rahmenprogramm zu versehen, habe sich über die Jahre immer mehr ergeben, erinnert sich der Kassier. Zuerst nur für Mitglieder und Helfer des Vereins gedacht, fing man vor etwa zehn Jahren mit kleineren Events wie Steckerlfisch- oder Kesselfleischessen an. Mittlerweile sei ein wesentlicher Aspekt des Partystüberls zudem, dass die Wachhütte, inklusive aufwendigem Festzelt, überhaupt finanziert werden könne, so Bauschmid.

Neuer Trend: Stüberltour mit ganzen Bussen

Seien unter der Woche die Besucherzahlen zwischen fünf und 20 Personen noch eher überschaubar, so schätzt der Verein jeweils rund 200 Besucher an den Wochenendtagen. Besuch von Vereinen auf „Stüberltour“, bei denen ganze Busse die lokalen Wachhütten nach und nach abklappern, habe es dieses Jahr ebenfalls schon gegeben.

Angst vor möglichen Maibaumdieben unter den Stüberltouristen hat Bauschmid hingegen nicht: „Die, die mit dem Bus herkommen, nehmen keinen Baum mehr mit“, sagt er und lacht. Die kämen wirklich nur zum Feiern. Den einen oder anderen Späher, der auffällig Fotos der Sicherheitsvorkehrungen macht, habe er aber auch schon unter den regulären Besuchern entdeckt.

Riesen Andrang in Buch am Buchrain: Stüberltour-Busse mussten bereits weggeschickt werden

Die Dirndlschaft Buchner Bixn und die Buchner Burschen wurden hingegen bereits Opfer der Maibaumdiebe. Wie berichtet, trafen sich mitten in der Nacht die Burschenvereine auf Hohenlinden und Burgrain bei der Hütte und nagelten Türen und Fenster zu, erzählt Andrea Hufschmid, Vorsitzende der Bixn. Zusammen mit den Buchner Burschen begannen im Dezember die ersten Vorbereitungen für das Maifest. „Sau spät eigentlich“, findet Hufschmid. Schuld daran: Corona.

„Weil es in Buch nicht viele Möglichkeiten wie Hallen gibt, muss man für alles ein Zelt aufstellen“, erklärt sie das Festzelt als Ergänzung zur Wachhütte. Platz sei dort offiziell für 250 Menschen – „und die werden mit Sicherheit ausgefüllt“, ist Hufschmid sicher. So mussten bereits mehrere Stüberltourbusse wegen Überfüllung wieder weggeschickt werden.

Maibaumaufsteller haben Wetterbericht genau im Blick

Dankbar sei der Verein dabei der Kulanz des lokalen Getränkemarkts Bauer, der schnell und mitten in der Nacht immer wieder für Nachschub sorgte, als in der Eröffnungsnacht drei mal alles ausverkauft war. Das Stüberl rechnet sich finanziell bei dem Ansturm auf alle Fälle, solange die Maibaumdiebe keine horrenden Preise verlangen, fasst Hufschmid mit einem Augenzwinkern zusammen.

Gespannt beobachten die Maibaumorganisatoren vor allem den Wetterbericht. Denn nur so lasse sich in etwa erahnen, wie viele Zuschauer zum traditionellen Aufstellen mit Schwaiben – und einem Kran zur Absicherung – kommen werden. „Wir können 1000 Leute bewältigen, alles drüber wird schwierig“, sagt etwa Lechner in Grünbach. „Es war lange nix, da gehe ich davon aus, dass die Leute gierig auf ein Fest sind“, vermutet der erfahrene Maibaumorganisator und ergänzt lachend: „Ich fürchte schon fast Superwetter mehr als Regen.“

Grünbacher Maibaum braucht noch Helfer

Mit einer Informationsveranstaltung in Grünbach versuche er derzeit noch weitere Helfer aus dem Ort zu akquirieren. Denn nur mit Maibaumaufstellern selbst ist es bei Weitem nicht getan: Neben 1000 Litern Bier, die ausgeschenkt und kassiert werden wollen, gilt es ebenso Schankanlage und Spüle auf- und abzubauen sowie zu besetzen, Geschirr zu spülen und 150 Biertischgarnituren aufzustellen. 50 Helfer brauche es da auf jeden Fall.

In Obergeislbach, wo pandemiebedingt bereits zum dritten Mal das Aufstellen neu geplant wird, rechnet Peter Frank bei gutem Wetter mit 200 bis 300 Besuchern. Zwei ganze Schweine habe der Verein dafür bestellt, erzählt der Schützenmeister der Hubertus-Schützen. Platz an den Tischen gebe es theoretisch für 500 Menschen. Aber an eine solche Menge wolle er gar nicht denken, schließlich sollten eigentlich die Ortsansässigen selbst am meisten vom Fest haben, ohne überrannt zu werden.

Altenerding schätzt am 1. Mai auf mehrere tausend Besucher

Die Altenerdinger stellen sich auf einen größeren Ansturm ein: „Wenn schönes Wetter ist, habe ich das Gefühl, dass es heuer gut angenommen wird und die Besucherzahlen in die Tausende gehen“, so Bauschmid. 3000 Liter Bier könnten da schon weggehen, schätzt er. Die genaue Menge an Essen zu bestellen, versuchen die Vereine dabei möglichst nach hinten hinauszuzögern, bis bei den Wetteraussichten Klarheit herrscht. „Aber Bäcker und Metzger sind schon vorgewarnt, dass sie ungefähr wissen, was sie erwartet“, fügt Bauschmid hinzu.

„Beim Aufstellen vor fünf Jahren waren rund 1500 Leute da. Jetzt, nach Corona, rechnen wir schon mit 2000, wenn das Wetter schön ist“, heißt es währenddessen auch von Hufschmid in Buch. Sämtliche rund 90 Buchner Bixn- und Burschenmitglieder, müssen sich zusammen mit den Maibaumdieben dafür zum Dienst melden. Nur so kann die Veranstaltung sowohl beim Aufstellen selbst, wie auch bei dem darauf folgenden Fest im Stüberl vonstatten gehen, ist sich Hufschmid sicher. Es ist eben doch ein ordentlicher Aufwand, den so ein Maibaum mit sich bringt.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.