„Bürgergeld schafft mehr Motivation“

Von Hans Moritz schließen

Der Pulverdampf der politischen Debatte um das zum 1. Januar in Kraft getretene Bürgergeld hat sich verzogen. Beim Jobcenter Aruso sieht man mit dem Hartz-IV-Nachfolger zwar mehr Aufwand und Leistungsberechtigte auf die Behörde von Landkreis und Agentur für Arbeit zukommen, aber auch bessere Chancen für diesen Personenkreis.

Erding - Insgesamt betrachtet Aruso den Arbeitsmarkt als stabil. Diese Prognose wagt Geschäftsführerin Monja Rohwer, im Jobcenter eine Frau der ersten Stunde. Eine Entwicklung bereitet ihr aber Sorge.



„Die Herausforderungen aller Beteiligter am Arbeitsmarkt sind gewachsen“, erklärt Rohwer in einer Mitteilung. Auf die Fachkräftesicherung wirkten sich demografischer Wandel und Digitalisierung „in besonderem Maße“ aus. Hinzu kämen die Effekte der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs sowie nicht zuletzt die „zunehmend notwendiger werdenden Anpassungen an den Klimawandel“. Die vom Jobcenter geleistete Fachkräftesicherung trägt nach Überzeugung Rohwers dazu bei, „die sozialen Sicherungssysteme zu stabilieren“, also Kranken- und Rentenkassen zum Beispiel.



Das neue Bürgergeld mit höheren Sätzen als Nachfolger von Hartz IV bedeute für den Arbeitsmarkt einen Paradigmenwechsel. „Bei der Beratung erfordert das neue Strategien“, so Rohwer. Allerdings „werden die neuen Anreize wie das Weiterbildungsgeld und die erhöhten Freibeträge beim Erwerbseinkommen die Motivation zu einer Qualifizierung oder einer Arbeitsaufnahme erhöhen“, ist die Chefin des Jobcenters überzeugt.



Vom Arbeitsmarkt zeichnet Rohwer in ihrem Jahresbericht ein positives Bild. Die Pandemie hinterlässt offenkundig hier keine Langzeitschäden: „Die Gesamtzahl der Arbeitslosen im Landkreis Erding hat sich 2022 im Vergleich zum Vorjahr reduziert.“ Die Quoten lägen unter denen des zweiten Pandemiejahres – im September zum Beispiel mit 2,1 Prozent 0,3 Punkte unter der vom September 2021.



Mit Blick auf das soeben begonnene Jahr attestiert sie dem Arbeitsmarkt einen „sehr robusten“ Zustand. Er sei zudem „weiter aufnahmefähig“ – Stichwort: (Fach)-kräftemangel. Stärkste Branchen in der Region seien das Gesundheits- und Sozialwesen, die Baubranche, Verkauf/Handel sowie Lager/Logistik und Transport.



Im Bereich des Sozialgesetzbuchs II (früher Hartz IV) stehe das Erdinger Jobcenter mit einer Arbeitslosenquote von nur 0,6 bis 0,7 gut da. „Allerdings verzeichnen wir seit Juni 2022, bedingt durch die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge, hier einen Anstieg.“ Die Integrationsquote bei der Aruso-Klientel beziffert Rohwer mit 35 Prozent im abgelaufenen Jahr. Heuer kalkuliert sie mit 34,3 Prozent. Das heißt: Jeder Dritte kann vermittelt werden. Und: In der Region rechnet sie mit keinem Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit.



2020, im ersten Pandemiejahr, zählte Aruso 1705 erwerbsfähige Leistungsberechtigte, ein Zuwachs von 9,5 Prozent im Vergleich zur Zeit vor Corona. 2021 betrug das Plus acht Prozent (1840). 2022 ging deren Zahl aber um 5,3 Prozent auf 1743 zurück. Für heuer rechnet Rohwer zwar wieder mit einem Anstieg um 11,9 Prozent auf 1952 Leistungsberechtigte. Dies führt sie aber auf die Zugänge durch Ukraine-Geflüchtete sowie auf die Folgen des neuen Bürgergelds zurück – und eben nicht auf einen wegen Inflation und Rezession schwächelnden Arbeitsmarkt.



Sorgen bereitet ihr vor allem die eigene Behörde beziehungsweise deren Ausstattung. Aruso werden heuer knapp 4,5 Millionen Euro zur Verfügung stehen, 4,65 Prozent weniger als 2022. Zwar bekommt das Jobcenter 1,71 Prozent mehr Geld für die Verwaltungskosten (2,7 Mio. €), dafür sinkt das Eingliederungsbudget um 13 Prozent (1,77 Mio. €). Bereits in der Beiratssitzung im November hatte Rohwer angekündigt, dass deswegen eventuell nicht alle Programme angeboten werden könnten oder laufende Maßnahmen früher beendet werden müssten. ham