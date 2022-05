Protest gegen Brandschutzpläne in der Kaserne

Von: Hans Moritz

Die drei Erdinger Feuerwehren wollen noch nicht für den Brandschutz im Fliegerhorst zuständig sein. © Hans Moritz

Bisher war es ein ehernes Gesetz: Die Fliegerhorst-Feuerwehr muss so lange einsatzbereit sein, bis der letzte Bundeswehrbeschäftigte gegangen ist. Nun möchte der Bund die kleine Berufsfeuerwehr offensichtlich früher abziehen.

Erding - Das berichtete OB Max Gotz am Montagabend in der Bürgerversammlung in Altenerding (siehe auch Bericht auf der Erding-Seite). Stattdessen sollten die drei Erdinger Feuerwehren den Brandschutz auf dem sich leerenden Luftwaffen-Stützpunkt gewährleisten.



„Das kann nicht sein, und das darf nicht sein“, stellte sich Gotz diesen Plänen entgegen. Der Bund wisse ja nicht einmal, wer und was noch alles im Fliegerhorst sei. Es sei ein Unding, nun die Freiwilligen Feuerwehren, das Ehrenamt dafür heranziehen zu wollen, sagte Gotz. Vor allem für die Langengeislinger Wehr sei das eine Zumutung. Schließlich fehle den Ortsfeuerwehren das Wissen um die Gefahren, die auf dem Militärgelände lauerten.



Die kommunalen Wehren könnten das 365 Hektar große Gebiet erst übernehmen, wenn es an die Konversion gehe. Dem Vernehmen nach sind die Wehren Erding, Altenerding und Geisling selbst mit dem Vorstoß des Bundes nicht einverstanden. ham