FDP: Ein Polizist für Berlin

Der erste Gegenkandidat des CSU-Bundestagsabgeordneten Andreas Lenz im Wahlkreis Erding-Ebersberg steht fest: Die FDP geht im Herbst 2021 mit Marc Salih ins Rennen.

Erding/Poing – Der 46-Jährige ist erst seit einem Jahr bei den Liberalen und hatte bei der Kommunalwahl in Poing als Bürgermeister kandidiert. Bei der Aufstellungsversammlung in Poing erhielt er 28 von 30 Stimmen.

Salih ist Sohn eines irakischen Einwanderers und Bundespolizist. Als Sicherheitsbeamter mit Führungsaufgaben war er für die Bundesrepublik unter anderem bei den Vereinten Nationen in New York und an den deutschen Botschaften in Teheran und Budapest tätig. Darüber hinaus ist er nebenberuflich als ausgebildeter Immobilienmakler tätig, teilt die FDP mit.

„Als Bundestagsabgeordneter möchte ich den Glauben in die soziale Marktwirtschaft wieder stärken und die Menschen von unserem Aufstiegsversprechen überzeugen, insbesondere auch Frauen und Migranten“, sagte er in der Versammlung. Als Polizeibeamter liege ihm auch die Innere Sicherheit am Herzen.

In der Corona-Pandemie spricht er sich für mehr Beteiligung des Parlaments aus. Die Beschränkung der Grundrechte müsse dort stattfinden und nicht bei den Gerichten.

Zu den Chancen der FDP meinte er: „Wir haben nach wie vor ein riesiges Potenzial in der bürgerlich-liberalen Mitte.“ ham