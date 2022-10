Busnetz wird ausgebaut, aber nur ein bisschen

Von: Hans Moritz

Teilen

Das Netz öffentlicher Buslinien wächst von Jahr zu Jahr, die Nutzung hinkt indes hinterher. Auch deshalb gibt es heuer weniger Neuerungen. © Hans Moritz

Das Paket an zusätzlichen Busfahrten im Landkreis Erding war schon einmal dicker. Doch klamme Kassen bei Landkreis und Gemeinden sowie eine oftmals schlechte Auslastung ließen die Mitglieder des Kreis-Verkehrsausschusses sparsam werden.

Erding - Zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember wird es nur zwei Verbesserungen geben, die Katrin Neueder von der Verwaltung vorstellte.



Auf der Linie 262 zwischen Finsing und der Messestadt Riem kommt unter der Woche ein Stundentakt. Die verläuft von Neufinsing über Finsing, Pliening, Kirchheim und Feldkirchen. Mit der Ausweitung entspricht Erding den Wünschen des Landkreises Ebersberg. Zudem ist die 262 eine wichtige Verbindung vom Landkreis-Süden an den Rand der Landeshauptstadt.



Auf der Linie 562 Erding–Taufkirchen kommt eine zusätzliche Fahrt um 5 Uhr morgens. Die Busse verkehren hier vor allem entlang der B 388. Petra Bauernfeind (FW) meinte, vor einer weiteren Taktverdichtung sollte man erst eine bessere Fahrgastentwicklung abwarten. In dieses Horn stieß auch Ludwig Kirmair (CSU): „Bei zusätzlichen Fahrten sollten wir vorsichtig sein, denn wir alle müssen sparen.“ Auch er riet, die bessere Auslastung der Busse abzuwarten.



Neueder erklärte, man habe sich gegen eine Verdichtung der Linien 501 (Erding–Wartenberg) und 565 (Erding–Dorfen) entschieden –auch weil nicht alle Anrainergemeinden mitzahlen wollten. Hinzu komme, dass vor allem in den Abendstunden Personal gebunden würde, teilweise müssten zusätzliche Fahrer eingesetzt werden – was die Kosten enorm in die Höhe treibe.



Gertrud Eichinger (SPD) meinte: „Es sollte unser grundsätzliches Ziel bleiben, den ÖPNV auszubauen.“ Es sei aber richtig, in erster Linie dort zu verdichten, wo die Busse auch angenommen würden.



Monika Wenger (Grüne) erkundigte sich, „ob wir in einem Jahr erneut über Verbesserungen reden können?“ Das bejahte Landrat Martin Bayerstorfer (CSU). Er setze viel auf die nahende automatische Fahrgastzählung, „weil wir dann verlässliche Zahlen haben“. Grundsätzlich leiste der Landkreis mit dem ÖPNV einen „aktiven Beitrag um Umwelt- und Klimaschutz“. Fahrplanverbesserungen hatten unter anderem einige Gemeinde VCD, Bund Naturschutz vorgeschlagen. ham