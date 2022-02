Wechsel an der Spitze der Caritas Erding

Von: Gabi Zierz

Barbara Gaab arbeitete 22 Jahre lang im Caritas-Zentrum in Erding. © Caritas

Erding - Caritas-Geschäftsführerin Barbara Gaab hört in Erding auf. Zum Abschied gibt es viel Lob und Anerkennung für ihre Arbeit in den vergangenen 22 Jahren.

Bei der Caritas Erding geht eine Ära zu Ende. Die langjährige Kreisgeschäftsführerin Barbara Gaab hört nach 22 Jahren auf und wechselt zum 1. März zum Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) nach München. Zum Abschied gab es viele lobende Worte. Gaabs Nachfolgerin steht schon fest. Es ist Alexandra Myhsok.

„Nach über zwei Jahrzehnten in Erding ist es jetzt Zeit für etwas Neues“, erklärt Gaab per Pressemitteilung. Sie freue sich auf die neue Aufgabe als Projekt- und Bereichsleitung Wohnungslosenhilfe beim SkF, der wie die Caritas ein kirchlicher Sozialverband ist. „Nach der großen Vielfalt der Themen in einem Caritas-Zentrum kann ich mich zukünftig konkret und intensiv einem meiner Herzensanliegen widmen: Lösungen für Menschen in Wohnungsnot zu finden“, so Gaab. Diese Aufgabe nahm in den vergangenen Jahren auch immer mehr und mehr Raum in der Caritas-Arbeit in Erding ein.

Die Caritas-Zentren Erding und Freising sind bereits im November 2020 organisatorisch zusammengeführt worden, haben ihre Standorte aber behalten. Gaabs Pendant in Freising bleibt Anja Bungartz-Pippig. Der Leitungskreis organisiert sich durch Gaabs Wechsel um. Neu zum Team stößt ab 1. April Alexandra Myhsok, bisher Referentin in der Geschäftsleitung der Caritas München. In den vergangenen vier Jahren baute die Sozialpädagogin dort die Bereiche Sozialraumentwicklung und Familienangebote/Familienzentren auf und wirkte im selbstorganisierten Team „Willkommen in München“ mit.

Alexandra Myhsok kennt den Landkreis Erding aus ihrer Zeit in Taufkirchen. © Caritas

Den Landkreis Erding kennt Myhsok von ihrer Zeit im Caritas-Mehrgenerationenhauses in Taufkirchen, das sie von Oktober 2015 bis Oktober 2017 geleitet hat.

„Barbara Gaab und Anja Bungartz-Pippig haben im vergangenen Jahr wichtige Weichen für eine zukunftsfähige Organisationsstruktur der beiden Caritas-Zentren gestellt und den Prozess der Neuausrichtung auf einen guten Weg gebracht“, erklärt Axel Hannemann, Geschäftsleiter der Caritas-Zentren Oberbayern. „Hier wie auch in den gesamten 22 Jahren ihrer Dienstzeit beim Caritasverband hat sich Frau Gaab mit außergewöhnlichem Engagement und großem Verantwortungsbewusstsein allen Aufgaben und Herausforderungen gestellt. Unter ihrer Regie habe sich das Caritas-Zentrum Erding zu einem wichtigen und bedarfsorientierten Sozialanbieter im Landkreis entwickelt. Für all das danke ich ihr sehr herzlich.“

Auf ihre Zeit in Erding ist Gaab stolz: „Wenn ich zurückschaue, kann ich nur beeindruckt sein von dem, was wir gemeinsam aufgebaut und für die Menschen im Landkreis geleistet haben und leisten. All das wäre ohne das großartige haupt- und ehrenamtliche Team, ohne unsere vielen Kooperationspartner, Pfarreien und Gemeinden, die uns unterstützt haben, nicht möglich gewesen. Ihnen allen kann ich nur Danke sagen.“

Das Lob und die Wertschätzung gibt Bungartz-Pippig gerne zurück: „Mit ihrer bewundernswerten Energie und ihrem Herzblut hat Barbara Gaab immer das Wohl der beiden Zentren, der Mitarbeitenden und der Klienten im Blick gehabt.“ Sie dankt ihr für die unermüdliche Unterstützung.