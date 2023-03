Erding: Carsharing ist auf der Überholspur

Carsharing wird in Erding immer beliebter. Bald soll ein sechstes Auto in Betrieb genommen werden.

Noch nie so viel Zuwachs wie vergangenes Jahr

Der Erdinger Carsharing-Verein freut sich über 78 Prozent Zuwachs und will bald ein sechstes Auto in Betrieb nehmen. Auch mit anderen Landkreis-Gemeinden wird kooperiert.

Erding – Der Carsharing-Verein Erding ist im vergangenen Jahr so schnell gewachsen wie nie zuvor. In den vergangenen zwölf Monaten stieg die Zahl der Berechtigten von 101 auf 180. „Die Steigerungsrate von über 78 Prozent ist eine schöne Bestätigung für unser gemeinsames ehrenamtliches Engagement“, erklärt Vorsitzender Tobias List in einer Pressemitteilung.

Es gebe ein wachsendes Interesse an einem nachhaltigen Lebensstil und an nachhaltiger Mobilität. Zudem sei die gemeinsame Nutzung von Fahrzeugen in der Regel deutlich günstiger als ein eigenes Auto, betonte List.

Aufgrund der großen Nachfrage hatte der Carsharing-Verein erst im November ein fünftes Auto im Stadtgebiet in Betrieb genommen und im Beisein von OB Max Gotz einen neuen Stellplatz an der Ganghofer Straße eröffnet. Dennoch habe es in den Wintermonaten zeitweise Engpässe bei den Buchungen gegeben, räumte List ein. Die Mitgliederversammlung beschloss deshalb einstimmig, in den kommenden Monaten ein sechstes Fahrzeug anzuschaffen. Dafür will der Vorstand in enger Abstimmung mit der Stadt einen geeigneten Standort in Altenerding-Süd finden.

Außerdem möchte der Verein mit interessierten Gemeinden im Landkreis Kooperationen nach dem Isener Modell eingehen. Der dortige Gemeinderat hatte im Januar die Weichen für die Einführung eines Carsharing-Angebots in der Marktgemeinde gestellt (wir berichteten). Seit Mitte Februar betreibt der Erdinger Verein ein Fahrzeug in Isen, derzeit seien bereits 20 fahrberechtigte Nutzer registriert, so List. Drei Jahre lang zahlt die Gemeinde einen monatlichen Zuschuss, danach soll sich das Projekt finanziell selbst tragen. Inzwischen hätten weitere Gemeinden ihr Interesse am Isener Kooperationsmodell bekundet, erklärte List.

Grünes Licht gab die Mitgliederversammlung auch für den geplanten Einstieg in die Elektromobilität in Erding. Bei entsprechender Förderung durch die öffentliche Hand will der Verein ein erstes E-Auto und eine eigene Ladesäule anschaffen. Eine neue Projektgruppe soll das komplexe Thema vorantreiben. Weitere Infos gibt es im Internet auf www.carsharing-erding.de. red