Zu wenig Sponsoren fürs E-Auto zum Teilen

Carsharing-Projekt steht auf der Kippe

von Veronika Macht schließen

Gut ein Jahr ist es jetzt her, dass die Geschäftsführer der Mikar GmbH mit Sitz in Deggendorf auf Werbetour im Landkreis Erding unterwegs waren. Sie stellten in einigen Gemeinden ihr kommunales Carsharing-Projekt vor. Den Kommunen gefiel’s, viel mehr aber nicht.