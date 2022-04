Carsharing-Verein Erding auf Erfolgskurs

Blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück: das Vorstandsteam des Carsharing Erding e.V. mit (v. l.) Thomas Naumann, Christina Treffler, Stephan Treffler, Alois Neumeier und Tobias List. © Verein

Der Carsharing-Verein Erding wird immer beliebter. Mehr als 100 Nutzer sind inzwischen registriert. Der Einstieg in die Elektromobilität ist indes „schwieriger als erwartet“.

Erding – Der geplante Einstieg in die Elektromobilität mit einem fünften Vereinsauto stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Carsharing Erding e.V.. Dabei gab es außerdem einen Führungswechsel bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen. Das berichtet der Verein in einer Pressemitteilung.

Der zufolge ist die Anschaffung eines weiteren Fahrzeugs wegen der stetig steigenden Nachfrage am Carsharing in Erding notwendig. So sei die Anzahl der fahrberechtigten Mitglieder innerhalb eines Jahres um rund 46 Prozent gestiegen: Waren im April 2021 noch 69 Nutzer registriert, habe sich diese Zahl im April 2022 auf 101 Fahrberechtigte gesteigert. Der Verein betreibt derzeit vier Fahrzeuge, die an verschiedenen Stellplätzen im Stadtgebiet stationiert sind und von den Mitgliedern per App gebucht werden können.

Bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen wurde Tobias List einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der bisherige Amtsinhaber Alois Neumeier habe sein Amt auf eigenen Wunsch niedergelegt, werde dem Vorstand jedoch weiterhin als Beisitzer angehören. Mit großer Mehrheit wurden außerdem der Zweite Vorsitzende Thomas Naumann, Schatzmeister Stephan Treffler und Beisitzerin Christina Treffler bestätigt.

„Unser gemeinsames Ziel ist es, das Erdinger Carsharing-Angebot in den kommenden Jahren weiter auszubauen und somit einen lokalen Beitrag zur Verkehrswende und damit zum Klimaschutz zu leisten“, so der neu gewählte Vorsitzende List. Die Jahreshauptversammlung fand wie im vergangenen Jahr per Videokonferenz statt.

„Schwieriger als erwartet“ gestalte sich der Einstieg in die Elektromobilität, berichtete der Mitteilung zufolge der Vorsitzende den Mitgliedern. Laut einer Kostenaufstellung der Erdinger Stadtwerke müsse man für eine Ladesäule an einem öffentlichen Carsharing-Stellplatz mit Investitionskosten von etwa 9000 Euro rechnen. Aus dem öffentlichen Förderprogramm des Bundes gebe es lediglich einen Zuschuss in Höhe von bis zu 1200 Euro. Die verbleibende Summe könne der Verein jedoch keinesfalls zusätzlich zur Investition in ein Elektrofahrzeug alleine stemmen.

Die Stadt Erding habe einen Antrag auf Übernahme der Kosten abgelehnt. „Während beispielsweise der Flughafen München gerade einen Förderbescheid über 24 Millionen Euro für die Anschaffung elektrisch betriebener Passagierbusse mit entsprechender Ladeinfrastruktur erhalten hat, lässt die Politik kleine Carsharing-Vereine beim Thema Elektromobilität bisher komplett im Regen stehen“, kritisiert List.

Der Verein werde aber hartnäckig bleiben und nicht lockerlassen, bis eine Lösung für die Ladesäule gefunden sei. Dazu liefen derzeit bereits erste Sondierungsgespräche mit möglichen Kooperationspartnern, sagte der Vereinsvorsitzende.

Weitere Infos und Fahrzeugbuchung auf www.carsharing-erding.de.

red