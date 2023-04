Test mit ChatGPT: Wenn eine Software die Bewerbung schreibt

Als „erschreckend gut“ bewerten (v. l.) Referentin Melanie Metzger, Gabriele Wittber von der VR-Bank Erding und Herbert Neumaier von der Agentur für Arbeit das Ergebnis. © Sebastian Büsel

ChatGPT: Die Künstliche Intelligenz gewinnt an Schulen und im Berufsleben immer mehr an Bedeutung.

Erding – Wer schreibt die bessere Bewerbung: Mensch oder Maschine? Das wollte der Erdinger Anzeiger gemeinsam mit VR-Bank Erding, Bundesagentur für Arbeit und FOS/BOS Erding herausfinden. Die Künstliche Intelligenz (KI) von ChatGPT bekam die Aufgabe, zwei Bewerbungsanschreiben zu verfassen. Diese wurden unabhängig von Experten mit zwei von Menschenhand verfassten Anschreiben verglichen. Dabei zeigte sich, dass KI durchaus Vorteile hat – aber eben nicht nur.

Der Chatbot ChatGPT kursiert seit Wochen in den Medien – wegen seiner Fähigkeit, binnen Sekunden umfangreiche und präzise Antworten zu geben, basierend aus allen im Internet verfügbaren Informationen. Das textbasierte Chatsystem ist dabei für jeden Internetnutzer kostenlos verfügbar. Es richtet sich aber vor allem an die jüngere Generation, die den Bot bereits für verschiedene Zwecke nutzt, etwa als Formulierungshilfe, Inspiration, für die Bearbeitung von schulischen Aufgaben – oder eben für Bewerbungsanschreiben.

Aber kann ein solches Anschreiben mit dem eines Menschen verglichen werden? Die entstandenen Resultate waren „erschreckend gut“, sagt Gabriele Wittber, Personalleitung der VR-Bank Erding: „Auch wenn Bewerbungsanschreiben immer mehr an Bedeutung verlieren und das nur einer von vielen Bausteinen ist, aus dem der Bewerbungsprozess besteht, konnte man bei diesem Test die Fähigkeiten des Chatbots ausreizen – es ist erschreckend, wozu ein Computer fähig ist. ChatGPT hat nahezu ein Musterbeispiel einer Bewerbung erstellt.“

Und das auch noch mit wenig Zeitaufwand: Es dauerte nur sieben Minuten, um das Anschreiben fertigzustellen. Dabei sind „die Texte gut formuliert, grammatikalisch richtig und frei von Rechtschreibfehlern. ChatGPT könnte daher gerade für Menschen, die sich schwertun, Texte frei zu formulieren, ein hilfreiches Werkzeug sein“, ergänzt Herbert Neumaier, Geschäftsstellenleiter der Arbeitsagentur.

Trotzdem müsse man das Tool mit Vorsicht genießen. Bei den Bewerbungsanschreiben fehle meist die persönliche Note, damit sich die Bewerbung von anderen abhebt. Bei Informationen seien es oft die richtigen Quellen und bei Übersetzungen die eigene Fähigkeit, den Text auf Qualität und Richtigkeit zu überprüfen. „Außerdem muss man beachten, dass die Künstliche Intelligenz nur als Hilfsmittel genutzt wird und nicht eigene Leistungen oder Kompetenzen ausgleichen soll“, sagt Jens Baumgärtel, Schulleiter der FOS/BOS Erding. So könnten etwa wiederkehrende Standardaufgaben durch eine KI ersetzt werden. „Letztlich muss man aber immer überprüfen, ob die Ergebnisse gut und moralisch vertretbar sind.“ Baumgärtel weiter: „Wir als Schule sind dahinter, dass wir diesen Fortschritt mit Vorsicht auch im Unterrichtsalltag einfließen lassen, indem die Schüler mit den Vorteilen wie auch mit den Risiken vertraut gemacht werden.“ So lernten sie mit einem kritischen Bewusstsein die Grenzen der Technik kennen, denn die KI stecke noch in den Kinderschuhen. „Wir als Schule möchten sie aber keinesfalls verbieten und müssen aktiv werden, damit vor allem die Kollegen entsprechend geschult werden.“ Eine solche Schulung fand bereits für mehr als 60 Lehrer der Schule statt.

„Die Schüler nutzen den Bot schon sehr aktiv, und wir können das unterstützen, wenn wir das Werkzeug reflektiert einbringen. Wir müssen für das Thema aber auch sensibilisieren, da die Technik noch nicht ausgereift und das Internet mit zahlreichen Fehlern bestückt ist“, erklärt Melanie Metzger, Referentin der internen Schulung. So kenne der Chatbot kaum richtige Fakten, könne sich aber sprachlich überzeugend ausdrücken. Deshalb solle man besonders dort den Schwerpunkt setzen.

„Ich persönlich finde vor allem den Aspekt schön, dass man mit diesem kostenlosen Service die Bildungsgerechtigkeit ausgleichen könnte, da sich nicht jeder Nachhilfe leisten kann oder Eltern hat, die jegliche Fragen aus dem Unterrichtsgeschehen beantworten können“, ergänzt Metzger und fügt an: „Mit der free version des Chatbots kann sich jeder ein beliebiges Thema erklären lassen – der ChatGPT als neue Lernmethode.“

Sebastian Büsel