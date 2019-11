Kufenflitzer gleiten ab sofort auf Hartplastik

Stadt stellt neuen Christkindlmarkt vor

von Hans Moritz schließen

In Erding bricht eine neue Zeit an, genauer gesagt eine neue Eiszeit – und zwar ohne Eis. Am Mittwoch baute der Bauhof auf dem Kleinen Platz die Schlittschuh-Arena auf. Und die ist deutlich klimafreundlicher und günstiger als die frühere Eisbahn.