Eiszeit zieht als Plastikbahn auf Kleinen Platz

Die Erdinger werden heuer ihren Christkindlmarkt nicht wiedererkennen. Die Stadt hat ein völlig neues Konzept erarbeitet: Der Markt, der heuer kürzer ausfallen wird, findet rund um den Christbaum auf dem Schrannenplatz statt, die Eiszeit zieht auf den Kleinen Platz um. Hier wird künftig nicht mehr auf echtem Eis gefahren, sondern auf einem speziellen, eisähnlichen Kunststoff. Damit entfällt der enorme Energieaufwand für die Kühlung.

Erding - Der Volksfestausschuss des Stadtrats stimmte dem neuen Konzept von Geschäftsleiter Reinhard Böhm und Ordnungsamtschef Robert Buckenmaier einhellig zu. Ganz zufrieden sind die Marktleute dennoch nicht.

Die Kritik an Christkindlmarkt und Eiszeit im vorigen Jahr sowie am Verschönerungsverein als jahrzehntelangem Veranstalter war immens. Vier eingesessene Händler hatten die offensichtlich gut versteckte Anmeldefrist übersehen und waren außen vor geblieben. In der Folge klafften auf dem Kleinen Platz hässliche Lücken. Die Eiszeit war von übermannshohen Wänden umgeben.

Nicht zuletzt hatte ein langwieriger Prozess eines nicht zugelassenen Gastronomen für Wirbel gesorgt.

Schon unmittelbar nach Ende der staden Zeit hatte OB Max Gotz (CSU) signalisiert, dass die Stadt den Budenzauber künftig selbst veranstalten werde. Nun wurde ein erstes Konzept diskutiert, das Buckenmaier und Böhm im Ausschuss vorstellten.

Christkindlmarkt und Eiszeit finden heuer nur noch vom 29. November bis zum 23. Dezember statt. „Mit der Kürzung wollen wir den lärmgeplagten Anliegern entgegenkommen“, so Gotz. Auf dem Schrannenplatz bleiben die Bühne und der Christbaum. Rund um den Platz stellt die Stadt eigene und einheitliche Hütten auf.

Drei besonders gestaltete Portale am Rathaus, am Frauenkircherl und an der Sparkasse markieren die Zugänge. Die Hütten werden so aufgestellt, „dass sich in der Mitte ein geschützter Bereich ergibt“, so Böhm. Das Frauenkircherl als Veranstaltungsort wird auch räumlich in das Rund einbezogen. Für die Kindereisenbahn soll noch ein Platz gefunden werden.

Die Eiszeit zieht auf den Kleinen Platz um. Dort werden die Besucher nur noch einige Verpflegungsstationen sowie den Schlittschuhverleih vorfinden. Neu wird auch die Eisbahn selbst sein. Mit rund 200 Quadratmetern fällt sie nicht nur kleiner aus, sie wird auch nicht mehr aus echtem Eis bestehen. Die Stadt kauft vielmehr eine Arena aus einem speziellen Kunststoff, der ähnliche Eigenschaften aufweist wie Eis. Sie soll etwa 20 Jahre halten. „Damit sparen wir enorme Stromkosten – gerade, wenn es im Dezember noch einmal warm ist. Etwas andere ist in Zeiten des Klimaschutzes nicht mehr vertretbar“, so Gotz.

Hütten und Eiszeit will die Stadt rechtssicher ausschreiben – und zwar so, dass sie kein Interessierter mehr übersehen kann. Gotz kündigte entsprechende Anzeigen in den Tageszeitungen und im Mitteilungsblatt an. Der OB betonte, die Stadt habe um diese Aufgabe nicht gerissen, er sehe aber keine Alternative. „Das ist eine freiwillige Leistung.“

Die Ausschussmitglieder zeigten sich überwiegend angetan von der neuen Konzeption. Jakob Mittermeier (CSU) sprach etwa von einem „sehr gelungenen Ort der Begegnung“. Harry Seeholzer (Erding Jetzt) und Hans Fehlberger (FW) kritisierten jedoch die Entscheidung, einheitliche Hütten aufzustellen. Einige Beschicker hätten eigene. Fehlberger meinte, eine Einheitsgröße würde den unterschiedlichen Anbietern nicht gerecht. Gotz betonte aber das „einheitliche Erscheinungsbild“.

Im Zuhörerbereich saßen etliche Marktleute, deren Unbehagen nicht zu überhören war. Gotz signalisierte jedoch, dass er darüber noch einmal reden wolle. Die Fieranten wollen nun schnell einen Termin im Rathaus. Ihr Vorschlag: Sie kommen mit ihren Verkaufsständen, sorgen aber für eine einheitliche Kulisse. " KOMMENTAR