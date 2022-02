Corona: 359 neue Infektionen

Von: Hans Moritz

Der blau markierte Bereich dokumentiert das aktuelle Corona-Infektionsgeschehen. Er wird allmählich wieder dünner. © LRA Erding

Die Spitze der fünften Corona-Welle im Landkreis Erding scheint vorerst gebrochen. Die Fallzahlen gehen ungeachtet leichter Schwankungen zurück.

Erding - Am Samstag vermeldete das Gesundheitsamt 359 neue SarsCoV2-Infektionen, 45 weniger als vor einer Woche. Die Betroffenen sind zwischen einem und 99 Jahre alt und kommen aus Erding (100), Wartenberg (28), Isen (27), Walpertskirchen (20), Bockhorn (19), Taufkirchen (18), Pastetten (15), Dorfen, Fraunberg (je 14), Moosinning, Oberding, Wörth (je 12), St. Wolfgang (10), Finsing, Langenpreising (je 8), Berglern (6), Buch, Eitting, Hohenpolding, Ottenhofen (je 5), Forstern, Inning, Lengdorf, Neuching (je 3), Kirchberg, Steinkirchen (je 2). Damit sind es seit Pandemiebeginn vor zwei Jahren 30 734 Infektionen und 27 277 Genesene, so die Kreisverwaltung.

Auch die vom Robert-Koch-Institut errechnete Inzidenz fällt ab, von 1740,9 auf 17,28,7 am Samstag. Bundesweit gab sie das RKI mit 1350,4 an. Für eine Beruhigung der Lage spricht auch, dass der Sieben-Tage-R-Wert bei 0,98 liegt, das heißt, 100 Infizierte stecken 98 weitere Personen an.

Derzeit sind dem Gesundheitsamt laut Sprecherin Daniela Fritzen 3298 Infektionen bekannt, in Quarantäne befinden sich derzeit 3772 Landkreisbürger. ham