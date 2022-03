Corona: 459 Fälle und aufgehobene Verbote

Von: Hans Moritz

Wieder ins Gesicht schauen können sich ab Montag die Grundschüler. Die Maskenpflicht fällt hier - zumindest am Platz. © Boris Roessler/dpa

Über zwei Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie ist dieses Wochenende ein ganz besonderes: trotz Rekord-Infektionszahlen gelten zahlreiche Erleichterung. Das ist die Lage vom Samstag.

459 neue Corona-Fälle sind am Samstag dazugekommen, das sind 46 weniger als vor einer Woche, berichtet das Landratsamt. Die Inzidenz stiegt dennoch kräftig – von 2111,0 am Freitag auf 2360,1 am Samstag.

Die Neuinfizierten sind zwischen 0 und 91 Jahre alt und kommen aus Erding (82), Dorfen (72), Taufkirchen (51), St. Wolfgang (39), Oberding (23), Isen, Neuching, Wartenberg (je 18), Wörth (17), Fraunberg (14), Bockhorn, Moosinning (je 12), Finsing (11), Berglern (9), Eitting, Pastetten (je 8), Langenpreising, Steinkirchen (je 7), Hohenpolding (6), Inning, Walpertskirchen (je 5), Buch, Forstern, Lengdorf (4), Kirchberg (3) und Ottenhofen (2). Aktuell sind 4527 Infizierte und 4931 Quarantänepflichtige registriert.

Ab Montag entfällt die Maskenpflicht an Grundschulen am Platz. Diese Regeln sind laut Kreisverwaltung mit sofortiger Wirkung aufgehoben: Kontaktbeschränkungen, Personenobergrenzen, Musik- und Tanzverbot in der Gastronomie, Verbote von Volksfesten und Jahrmärkten sowie Feiern und Alkohol auf öffentlichen Plätzen. ham