668 neue Infektionen in 24 Stunden

Von: Hans Moritz

Nach wie vor infizieren sich im Landkreis täglich mehrere hundert Menschen neu mit Corona (rote Balken). © LRA Erding

Die fünfte Corona-Welle im Landkreis Erding baut sich immer weiter auf. Fast jeden Tag gibt es deutlich mehr Neuinfektionen als in der Vorwoche.

Erding - Am Freitag waren es 668, vor einer Woche 436. Die Inzidenz liegt jetzt bei 2111,0. Dem Gesundheitsamt sind aktuell 4597 Infizierte bekannt. Die Zahl der Quarantänepflichtigen ist auf über 5000 gesprungen: 5002. Diese Zahlen nennt Landratsamtssprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer. Seit Pandemiebeginn wurden 42 058 Infektionen aufgespürt. 37 294 gelten als genesen, 167 sind mit Covid-19 verstorben.

Die frisch Infizierten sind laut Landratsamt zwischen 0 und 87 Jahre alt und kommen aus: Erding (170), Dorfen (74), Taufkirchen (61), Finsing (35), Fraunberg (28), Oberding, Wartenberg (je 27), Moosinning (24), Berglern, St. Wolfgang (je 23), Bockhorn (20), Wörth (19), Eitting, Forstern (je 18), Lengdorf (16), Neuching (15), Isen, Pastetten (je 13), Hohenpolding (12), Langenpreising (7), Ottenhofen (6), Buch, Inning (je 5), Walpertskirchen, Steinkirchen (je 4) und Kirchberg (1).

Die Zahl der Covid-Patienten im Klinikum ist am Freitag um fünf auf 35 gestiegen. Allerdings muss nur einer intensivmedizinisch betreut, aber nicht beatmet werden. Landesweit wurden binnen einer Woche 964 Corona-Kranke stationär aufgenommen, 415 liegen auf den bayerischen Intensivstationen.



Wegen der starken Infektionsdynamik wird mit Hochdruck getestet. Laut Fiebrandt-Kirmeyer waren es seit Jahresbeginn an den Screeningstellen in Erding und Dorfen rund 440 000 PCR- und 20 000 Antigen-Schnelltests. Allein in der ersten März-Hälfte nahmen die Malteser rund 10 000 PCR-Abstriche.



Das BRK impfte am Donnerstag 92 Personen. Die Quote von 70,7 Prozent bringt das einen weiteren Tag nicht voran. Die Gesamtzahl der Dosen steigt auf 246 166 Dosen. 97 500 Personen sind laut Impfzentrum doppelt immunisiert, 58 400 geboostert.

