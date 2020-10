Corona-Ampel offiziell immer noch gelb

Auf der Homepage des Gesundheitsamtes und des Landesamtes für Gesundheit (LGL) wird der Landkreis Erding immer noch der Corona-Warnstufe Gelb geführt. Es gibt einen Meldeverzug.

Erding - Seit Freitagmittag steht fest: Der Landkreis Erding hat mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 60 die zweite Corona-Warnstufe erreicht. Dennoch leuchtete die offizielle Corona-Ampel zumindest am Samstagmittag immer noch gelb. Auf den Internetseiten des Gesundheitsministeriums und des LGL wird der Sieben-Tage-Wert unverändert mit 43,1 angegeben.

Das heißt, dass zumindest am Samstag sich noch zehn Personen beziehungsweise zwei Haushalte treffen können. Selbst wenn die Ampel am Samstag noch auf rot schaltet, würden die engeren Bestimmungen frühestens am Sonntag gelten.

Dennoch berichten Gastronomen unserer Zeitung, dass die Gästezahlen bereits spürbar zurückgehen.

Offensichtlich gibt es bei den obersten Gesundheitsbehörden einen größeren Meldeverzug. Beim Robert-Koch-Insitut ging nach einem Server-Ausfall über drei Stunden gar nichts. Deswegen fällt am Samstag die Steigerung der Fallzahlen besonders drastisch aus. Denn es sind noch viele Werte vom Donnerstag und Freitag dabei. ham