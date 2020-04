Corona bedroht Wirtschaft: Hunderte Kreditanfragen

Der Corona-Lockdown ist voll auf die Wirtschaft im Landkreis durchgeschlagen. Die Banken erreichen hunderte Anfragen nach Krediten oder Aussetzen von Tilgungsraten. Auch wenn der Staat für Darlehen jetzt bis zu 100 Prozent haftet, müssen die Banken akribisch prüfen. Denn nur wenn ein Unternehmen bis jetzt finanziell gesund war und das nach Aufhebung der Zwangsschließungen wieder werden kann, fließt Geld.

Erding – In den Vorständen der Sparkasse und der Genossenschaftsbanken ist die Kritik von CSU-Landtagsabgeordneter Ulrike Scharf gar nicht gut angekommen. Wie berichtet, hatte sie moniert, die Banken würden trotz staatlicher Absicherung nur sehr verhalten Darlehen vergeben.

Johann Luber, Vorsitzender der Volks- und Raiffeisenbanken im Landkreis Erding, weist darauf hin, dass trotz staatlicher Garantien Gelder nicht nach dem Gießkannenprinzip ausgereicht werden dürften. „Es gibt seitens der Förderbank KfW klare Auflagen“, so Luber. So müsse sichergestellt sein, dass ein antragstellendes Unternehmen zum 31. Dezember vergangenen Jahres wirtschaftlich nicht in Schwierigkeiten war.

Kredite? „Wir brauchen eine positive Prognose“

„Und wir müssen uns versichern, dass nach aktueller Planung eine positive Fortführungsprognose besteht.“ Soll heißen: Ein Betrieb, der schon vor Corona in wirtschaftlichen Schwierigkeiten war, kann sich nicht mit den Staatsbürgschaften sanieren. „Es bleibt ein Rätsel, warum sich Frau Scharf zu einer so uninformierten Aussage hat hinreißen lassen“, ärgert sich der Raiba-Kreisvorsitzende.

Ins gleiche Horn stößt Joachim Sommer, Vorstandsvorsitzender der Kreis- und Stadtsparkasse Erding-Dorfen. „Gefordert werden die letzten beiden Jahresabschlüsse, ein detaillierter Liquidationsplan, betriebswirtschaftliche Auswertungen des Vorjahres und bei natürlichen Personen eine Selbstauskunft.“ Von den KfW-Schnellkrediten mit 100 Prozent Haftungsfreistellung lägen bislang nur die Eckpunkte vor. Erst nach den Osterferien solle das Programm startklar sein.

Wegen Corona: Bankberater arbeiten am Anschlag

Die Geldhäuser erreichen laut Luber und Sommer derzeit zahlreiche Anfragen nach Krediten. Bei der Sparkasse haben bislang 50 Unternehmen angeklopft, bei den Genossenschaftsbanken 340. Viele Kreditnehmer wollen Tilgungsraten aussetzen. Bei den Genossenschaftsbanken gingen 320 Gesuche ein, bei der Sparkasse 75. Die Kundenberater arbeiten nach Aussage der Vorständler am Anschlag.

Erörtert werden laut Sommer auch andere Formen der Unterstützung, etwa Soforthilfen, Kurzarbeitergeld oder die Stundung von Steuer-, Sozialversicherungsbeitrags- und Mietzahlungen. Luber berichtet, auch Privatkunden, die in Kurzarbeit geschickt wurden, würden um Reduzierung ihrer Darlehensraten bitten. Beide betonten, ihre Häuser seien zu Lösungen bereit.

Sparkassen-Appelle an die Politik

Sommer lobt die Politik für ihr „zügiges und richtiges Reagieren“, mahnt aber Verbesserungen an. „Für Betriebsmittelkredite wären längere Laufzeiten gut.“ Dies sei zwar beim neuen KfW-Schnellkredit mit zehn Jahren der Fall. Dafür sei der Zinssatz von drei Prozent allerdings „deutlich höher“.

Nachdem sich der Staat derzeit mit Minus-Zinsen refinanzieren könne, hält es der Sparkassenchef für sinnvoll, Förderkredite mit einem Null-Zins auszustatten – zumindest für die ersten beiden Jahre. Wünschenswert wäre zudem eine „Sprinterprämie“, also einen Tilgungszuschuss von zehn bis 20 Prozent zu gewähren, wenn ein Darlehen in den ersten beiden Jahren zurückgezahlt wird. HANS MORITZ