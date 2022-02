Masken „ein Zeichen von Gefangenschaft“

Von: Hans Moritz

Rund 1000 Montagsspaziergänger sind am Montag durch die Erdinger Innenstadt marschiert – schon zum zwölften Mal in Folge. © Milena Lohmann

Demokratie, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit. Drei Werte, die es in Deutschland nicht mehr gibt. Zumindest, wenn man den Worten der Teilnehmer des Montagsspaziergangs in Erding glaubt. Wir sind einmal mitgegangen.

Erding - Startzeit ist 19 Uhr, und bis kurz vorher kann man nur Polizei und Ordnungsamt auf dem Schrannenplatz entdecken. In Seitenstraßen, Hauseingängen und langsam umherlaufend sind kleine Gruppen zu erkennen. Manche halten ein Handy in der Hand und suchen „den Platz vor der Sparkasse“. Es scheint, als würden sie warten, bis sie um 19 Uhr in der Masse untertauchen können.



Der Wind fegt durch die Erdinger Innenstadt, mit Beginn des Spaziergangs setzt Nieselregen ein. Wilhelm Gamper (55) steht auf dem Schrannenplatz in einer Gruppe von Männern und Frauen. Manche von ihnen tragen Jacken mit dem Aufdruck der „Erdinger Patrioten“. Gamper ist hier, „um für die Freiheit und Demokratie zu kämpfen“. Demokratie bedeutet für ihn, wenn man nicht von der Politik eingesperrt und eingeschränkt wird.



Vor dem Ährenbrunnen steht eine fünfköpfige Gruppe aus München. Sie lachen und stehen entspannt an eine Sitzbank gelehnt da. „Für eine freie Impfentscheidung“ beteiligen sie sich am Spaziergang in Erding – und „weil sie Angst vor München haben“. Sie finden es „bedrückend, dass man sofort die Polizei vorgesetzt bekommt, weil man eine andere Meinung als die Regierung hat“.



Dem Vorwurf, sie würden mit Nazis marschieren, können sie nicht viel abgewinnen. „Wenn, dann marschieren Nazis mit uns“, sagt einer, der nicht namentlich genannt werden möchte, lachend. Ein 59-jähriger Versicherungsmakler aus Erding erklärt zu dem Vorwurf, „dass die Gegenseite dadurch den Holocaust verleugnet“.



Die von der Polizei vorgegebene Route beginnt auf der Landshuter Straße und biegt ab auf den Mühlgraben. Viele kleinere Gruppen laufen hintereinander her. Sie tauschen sich über ihre Meinungen aus und beobachten abfällig Polizei und Presse. Manche von ihnen tragen eine Kerze in der Hand. Insgesamt ist es sehr ruhig.



Ein 24-jähriger Mann aus Erding trägt eine Deutschlandfahne als Umhang. Auch er ist „für die Demokratie hier“, wie er sagt. Seine Freiheitsrechte würden durch die 2G- und 3G-Regelungen beschnitten. Außerdem müsse er am Arbeitsplatz Maske tragen. Er selber sei zweifach geimpft.



Über die Lange Zeile geht es auf die Freisinger und die Krankenhausstraße. Seit Ende vergangenen Jahres nimmt ein 51-Jähriger Handwerker aus Tittenkofen an den Spaziergängen teil. Auch er will seinen Namen nicht in der Zeitung lesen. „Journalismus gibt es in Deutschland nicht mehr“, ist er überzeugt. Es werde nur noch der Regierung „nachgeplappert und nicht mehr kritisch hinterfragt. Deutschland steuert auf eine Diktatur zu.“ Das lasse sich nur aufhalten, „wenn die Meinungsfreiheit zurückkehrt und die Presse nicht mehr staatlich gesteuert wird“. Dieser Ansicht sind viele Teilnehmer. Die Vorwürfe lauten, dass nicht mehr objektiv berichtet werde. Sich selbst ordnen die Spaziergänger stets der „politischen Mitte“ zu.



Nach der Münchener Straße geht es auf die Haager Straße, die Bachingerstraße und Am Bahnhof. Vereinzelt wird Musik gehört. Mittlerweile hat es aufgehört zu regnen. Ein Paar aus Oberding – er 65 Jahre, sie 69 – hält die Corona-Maßnahmen „für unlogisch“. Ihre Namen möchten sie nicht nennen. Covid-19 sei ein mutiertes Grippevirus, erklären sie überzeugt, und: „Die Corona-Impfungen bringen auf gar keinen Fall etwas.“ Pressefreiheit gebe es nicht mehr, auch weil die Medien nichts mehr hinterfragen würden.



Für eine 63-jährige Frau ist die Maske ein „Zeichen von Gefangenschaft“. Die Maßnahmen zeigten keine Erfolge. Mit einer gewissen Besessenheit erklärt sie, „dass Masken nichts bringen und Krankheiten fördern“. Sie möchte ihre Rechte und Freiheit zurück. Die aktuelle Situation sei „gegen die Menschlichkeit“. Ein weiterer Landkreisbürger ist sich sicher, „dass die Impfung nichts bringt“. Auch er kenne, wie viele Teilnehmer, Menschen mit gravierenden Impfschäden. Beispiele kann er keine nennen. Die Pandemie-Zahlen sind nach seiner Recherche „nicht belastbar“.



Die Dorfener Straße entlang geht es zurück über die Landshuter Straße auf den Schrannenplatz. Dort empfangen sich die Teilnehmer gegenseitig mit Applaus. Wofür applaudiert wird, ist unklar. Hinter einer Sicherheitsabsperrung wartet eine Gruppe von Gegendemonstranten.



„Die sind von der Antifa und bekommen 80 Euro von der Regierung“, erklärt ein 59-Jähriger Erdinger. Energisch wirft er den Medien vor, dass sie korrupt seien. Aus seiner Sicht „gibt es keine Meinungsfreiheit, Demokratie und Pressefreiheit mehr in Deutschland“. Ähnlich wie andere Teilnehmer begründet er das damit, „dass die Medien nicht über die andere Meinung berichten“. Sie seien „für die Spaltung der Gesellschaft verantwortlich und werden es bereuen“. Wer genau in welcher Form was bereuen wird, weiß er dann aber doch nicht. Aber er ist überzeugt: „Die Gegendemonstranten sind Faschisten und haben ein erhöhtes Gewaltpotenzial.“



Eine Gruppe von Gegendemonstranten spielt das Lied „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ von Danger Dan. Getrennt werden die Gruppen auch durch Polizisten. Vincent Lichtenthäler (20), Lena Börner (18) und Tristan Fahn (18) erklären, dass sie die Gegenseite verstehen möchten, aber der Dialog nicht funktioniere. Ihnen werde vorgeworfen, dass sie lügen. Nach eigenen Aussagen werden sie von den Spaziergängern immer wieder beleidigt und belehrt.

loh