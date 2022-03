Corona breitet sich wieder ungehemmt aus

Von: Hans Moritz

Der blaue Balken will nicht dünner werden: Er zeigt an, wie viele Bürger sich mit Corona infiziert haben. © LRA Erding

Das Corona-Virus breitet sich in diesen Tagen im Landkreis Erding wieder schier ungebremst aus: 739 Infektionen kamen allein am Mittwoch dazu.

Erding - Das sind knapp 300 mehr als vor einer Woche. Die Zahl der bekannten aktiven Fälle beträgt 2429, in Quarantäne befinden sich 3790 Bürger. Diese Zahlen nennt Landratsamtssprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer. Die Inzidenz stieg von 1559,5 auf 1679,7.

Die neuen Meldungen stammen aus Erding (160), Dorfen (92), Taufkirchen (87), Moosinning (37), Wörth (36), Bockhorn (33), Wartenberg (30), Isen (28), Finsing und St. Wolfgang (je 23), Neuching (22), Ottenhofen (20), Oberding und Pastetten (je 19), Berglern (15), Forstern und Hohenpolding (je 13), Eitting, Kirchberg und Langenpreising (je 12), Fraunberg (11), Lengdorf und Steinkirchen (je 6), Walpertskirchen (5), Buch am Buchrain (3) und Inning am Holz (2).

Corona ist auch wieder tödlicher – die Zahl der Covid-Toten stieg am Mittwoch um eins auf 166. Im Klinikum werden 24 Covid-Patienten betreut, einer mehr als am Vortag. Auf der Intensivstation liegt aber unverändert ein Virus-Patient, der beatmet werden muss, so die Sprecherin.



Ihren Worten zufolge wurden an den Screeningstellen in Erding und Dorfen in den vergangenen drei Wochen über 10 0000 PCR- und 5000 Antigenschnelltests durchgeführt. Für Landrat Martin Bayerstorfer ist intensives Testen der Schlüssel, die fünfte Welle doch irgendwann zu brechen.



Am Dienstag wurden nur 110 Impfdosen verabreicht. 97 400 Menschen sind doppelt geimpft, rund 58 000 haben auch den Booster erhalten. Die Impfquote liegt den zweiten Tag bei 70,6 Prozent (78,9 % bei den über Zwölfjährigen). ham