Corona: Gerüstet für bis zu 3500 Spritzen pro Woche

Von: Hans Moritz

Teilen

Zum dritten Mal in neuen Räumen ist das BRK-Impfzentrum, jetzt in Bahnhofsnähe. Offiziell in Betrieb nahmen es (v. l.): Albert Thurner, OB Max Gotz, BRK-Vorsitzender Jürgen Loher, Landrat Martin Bayerstorfer, Ärztlicher Leiter Dr. Hermann Schöberl sowie die beiden Leiterinnen Susanne Wohlberg und Elisabeth Schwaiger. © Hans Moritz

„Aller guten Dinge sind Drei.“ Mit diesen Worten hat BRK-Kreisvorsitzender Jürgen Loher am Montag den dritten Standort des Corona-Impfzentrums eröffnet.

Erding - Die neuen Räume befinden sich nun im Bürotrakt neben dem S-Bahnhof Erding, der bis Herbst vergangenen Jahres von der Agentur für Arbeit genutzt worden ist.



Das erste Impfzentrum befand sich in den – mittlerweile abgerissenen – Turnhallen am Lodererplatz. Im Herbst 2021 folgte der Umzug in das ehemalige Möbelhaus Falterer an der Haager Straße. Doch dessen Inhaber haben nun Grünes Licht für Umbau und Sanierung – das BRK musste raus. „Wir haben uns an den Landkreis und an die Stadt gewandt,“ berichtet Loher, „dankenswerterweise ist uns sehr schnell geholfen worden“. So erfolgte der Umzug an die Lagerhausstraße Mitte Juni, geimpft wird dort seit 20. Juni.



Dem Impfzentrum steht das Erdgeschoss zur Verfügung, wie dessen Leiterinnen Susanne Wohlberg und Elisabeth Schwaiger sowie Ärztlicher Leiter Dr. Hermann Schöberl berichten. Aktuell seien es nur 100 bis 150 Impfungen wöchentlich, „wir können die Kapazitäten aber wieder auf bis zu 3500 pro Woche hochfahren“, versichert Wohlberg. Es gebe bis zu vier Arzt-Zimmer. „Bei uns gilt das Sechs-Augen-Prinzip“, erklärt Wohlberg – Arzt, Medizinische Fachangestellte und Verwaltungskraft. „Wir bieten die Impfstoffe von Biontech, auch den für Kinder, Moderna und Novavax an“, erklärt Schöberl.



Aktuell finden seinen Worten zufolge fast ausschließlich Auffrischungsimpfungen statt. „Ideal ist ein dreifacher Schutz entweder drei Impfungen oder zwei und eine überstandene Infektion.“ Zwischen zwei Impfungen sollten mindestens drei Monate liegen, rät Schöberl.



Und wer braucht Spritze Nummer vier? Die empfiehlt er allen Menschen über 70 sowie mit Vorerkrankungen. „Damit kann man jetzt schon beginnen und muss nicht warten, bis im Herbst überarbeitete Impfstoffe vorliegen“, so der Ärztliche Leiter.



Er impft aber auch immer noch Leute, die bislang über keinerlei Corona-Schutz verfügen. „Einige haben bis jetzt gebraucht, bis sie ihre Angst überwunden haben. Es gibt aber auch die, die versichern, noch nie von Corona gehört zu haben.“ Nicht zuletzt gebe es Menschen mit psychischen Erkrankungen, darunter extremen Angstzuständen, die sich erst jetzt immunisieren ließen. „Gestiegen sind die Zahlen auch mit Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht“, erinnert sich Schöberl, „die kamen aber nicht freiwillig.“



Vorige Woche stand der Impfbus vor dem Landratsamt – „um Ukraine-Flüchtlingen ein Angebot zu machen“, schildert Wohlberg. „Die Resonanz war sehr gering. Viele Ukrainer haben zwei Impfungen mit Sinovac hinter sich und sehen nicht ein, warum sie sich noch einmal immunisieren lassen sollen.“ Das Problem: Sinovac ist in Deutschland (noch) nicht zugelassen.



Dass zurzeit nur wenig Kunden kommen, wertet Schöberl nicht nur als Impfmüdigkeit. „Wir haben recht hohe Infektionszahlen. Das heißt auch, dass die Durchseuchung recht weit fortgeschritten ist. Das schlägt sich auch aufs Impfen nieder.“



BRK-Chef Loher betont: „Wir erfüllen hier einen Auftrag des Landkreises. Der Bund sieht den Betrieb der Impfzentren vorerst bis Jahresende vor. Ich hoffe, wir erfahren im Herbst, wie es dann weitergeht.“



Das Gelände, auf dem das Impfzentrum steht, gehört der Stadt schon seit über zehn Jahren. Nun hat sie das Gebäude auch gekauft, laut OB Max Gotz 850 Quadratmeter für 1,1 Millionen Euro. Er geht davon aus, „dass wir die Immobile für Ringschluss und Fliegerhorst-Konversion benötigen.

Das BRK-Impfzentrum ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr geöffnet, donnerstags durchgehend bis 20 Uhr. Eine Terminvereinbarung ist derzeit nicht zwingend. Mitzubringen sind Impfbuch und Personalausweis. Die Impfungen sind gratis.

ham