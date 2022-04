Corona-Inzidenz wieder unter 2000

Von: Hans Moritz

Kurz vor dem Ende der meisten Corona-Regeln herrscht im Erdinger Land ein unvermindert sehr dynamisches Infektionsgeschehen. Die roten Balken geben die täglichen Neuinfektionen an. © LRA Erding

Erstmals seit dem 15. März ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Erding wieder unter 2000 gesunken. Das Robert-Koch-Institut gab sie am Freitag mit 1949,0 an, gut 150 Punkte weniger als am Donnerstag.

Doch das ist noch kein Zeichen für eine nachhaltige Entspannung. Vielmehr sind die vielen Nachmeldungen der Vorwoche nun aus der Statistik gefallen.



Am Freitag berichtete das Gesundheitsamt von 346 neuen Corona-Infektionen. Damit gelten derzeit 3693 als SarsCoV2-positiv, weitere 363 befinden sich in Quarantäne, berichtet Landratsamtssprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer.

Die neu Infizierten sind zwischen zwei und 89 Jahre alt und kommen aus Erding (83), Dorfen (46), Taufkirchen (24), Isen (19), Oberding (18), Berglern (14), Wartenberg (14), Forstern (13), Moosinning (13), Wörth (12), St. Wolfgang (11), Bockhorn (8), Fraunberg (8), Pastetten (7), Walpertskirchen (7), Hohenpolding (6), Lengdorf (6), Ottenhofen (6), Eitting (5), Finsing (5), Inning am Holz (5), Langenpreising (5), Steinkirchen (5), Neuching (4) und Buch am Buchrain (2).

Im Klinikum Erding befinden sich aktuell 20 Covid-Patienten einer weniger als am Vortag. Zwei liegen auf der Intensivstation, die nicht beatmet werden müssen.



Am Donnerstag ließen sich beim BRK 69 Bürger impfen. Die Kampagne macht kaum noch Fortschritte, die Quote der vollständig Geimpften verharrt bei 70,8 Prozent. 97 700 Bürger sind doppelt geschützt, 59 300 geboostert, so Fiebrandt-Kirmeyer. ham