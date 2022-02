Corona-Datenstau wird aufgelöst

Von: Hans Moritz

Teilen

Die roten Balken zeigen das Corona-Infektionsgeschehen im Kreis Erding seit Pandemiebeginn. © LRA Erding

Die Kreisverwaltung ist bestrebt, die neuen Fallzahlen wieder schneller, also möglichst tagesaktuell an das Landesamt für Gesundheit und in der Folge ans Robert-Koch-Institut (RKI) weiterzuleiten.

Erding - Hintergrund ist, wie berichtet, dass die Inzidenz, die das RKI täglich angibt, nicht mit den tatsächlichen Fallzahlen übereinstimmt. So auch am Freitag: Das RKI kam auf einen Wert von 1992,9, aus den Erdinger Zahlen der vergangenen sieben Tage ergibt sich indes eine Inzidenz von 2633,7.



Landratsamtssprecherin Daniela Fritzen teilt nun mit, dass die Kontaktermittler nicht nur von der Bundeswehr Unterstützung erführen, sondern auch aus allen anderen Bereichen des Gesundheitsamtes. „Ich danke den Mitarbeitern für ihren großen Einsatz, den sie nun schon seit Monaten für das Pandemiemanagement leisten“, sagte Landrat Martin Bayerstorfer.



Erfreulich: Die Infektionszahlen sind den zweiten Tag wieder rückläufig. Am Freitag erreichten das Gesundheitsamt 417 neue Fälle. Vor einer Woche waren es noch 766 gewesen. Derzeit sind 4373 Infizierte bekannt. In Quarantäne sind 6024 Personen, berichtet Fritzen. Auch die Inzidenz sinkt wieder.



Allerdings gibt es weiterhin täglich mehr Covid-Patienten, die im Klinikum Erding aufgenommen werden müssen. Zuletzt waren es 23, einer mehr als am Tag davor. Die Fallschwere hat aber abgenommen, denn auf der Intensivstation sind es nach wie vor nur zwei, von denen einer künstlich beatmet werden muss. Landesweit gab es in der vergangenen Woche 693 Covid-Patienten, 341 liegen auf den bayerischen Intensivstationen.



Am Donnerstag ließen sich nur 379 Personen gegen das SarsCoV2-Virus impfen, die Quote dümpelt weiter bei 69,3 Prozent. 95 700 Landkreisbürger sind doppelt immunisiert, 53 200 haben die Auffrischungsimpfung erhalten. Seit Beginn der Impfkampagne im Dezember 2020 wurden 237 890 Dosen verimpft. Alle Termine und Impfstellen stehen im Internet auf der Seite www.landkreis-erding.de.

Die neu Infizierten sind zwischen 0 und 83 Jahre alt und kommen aus Erding (88), Dorfen (51), Taufkirchen (42), St. Wolfgang (26), Moosinning (22), Wartenberg (21), Langenpreising, Oberding (je 18), Fraunberg (16), Isen, Wörth (je 14), Berglern (11), Bockhorn, Neuching, Pastetten (je 10), Finsing (9), Steinkirchen (7), Buch, Walpertskirchen (je 6), Ottenhofen, Lengdorf (je 5), Eitting (4), Kirchberg (3) und Hohenpolding (1). Seit Pandemiebeginn vor zwei Jahren wurden 24 874 Infektionen gezählt, 20342 Bürger gelten als genesen, 159 sind an oder mit Covid gestorben. ham

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.