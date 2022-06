Corona: Die Zahlen steigen wieder

Von: Hans Moritz

Der Abwärtstrend der fünften beziehungsweise sechsten Corona-Welle ist gestoppt. Die Infektionszahlen steigen wieder an, wie diese Grafik beweist, welche die Neuinfektionen seit Pandemiebeginn im März 2020 auflistet. © LRA Erding

Pandemie wiederholt sich: Wie im Vorjahr nehmen auch heuer die Corona-Infektionen mit Beginn des Monats Juni wieder zu. Ob es sich bereits um die Vorboten einer siebten Welle handelt, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

Ering - Fest steht: In der mittelfristigen Entwicklung stecken sich wieder mehr Menschen mit SarsCoV2 an – auch im Landkreis, hier aber noch nicht so signifikant wie im Bundesdurchschnitt.

Am Dienstag vermeldete das Gesundheitsamt 92 neue Fälle, tags zuvor waren es 163. Allerdings steigt die zuletzt stark rückläufige Inzidenz wieder an – zuletzt von 275,8 auf 452,2, teilt das Robert-Koch-Institut mit.



Im Klinikum ist die Corona-Lage (noch) ruhig. Dort werden 13 Patienten mit SarsCoV2 behandelt, zwei mehr als am Montag, aber sechs mehr als Ende voriger Woche. Und es liegt wieder ein Covid-Kranker auf der Intensivstation. Die Zahl der 191 Pandemietoten blieb am Dienstag unverändert.



Gesundheitsexperten führen den Anstieg auf den sich ausbreitenden Omikron-Subtyp BA.5 zurück, der zwar als noch einmal ansteckender, nicht aber als gefährlicher gilt.



Die Impfkampagne dümpelt seit nunmehr einem Vierteljahr ohne nennenswerten Fortschritt vor sich hin. Die Impfquote von 71 Prozent bewegt sich längst nicht mehr. Vorige Woche waren es laut Landratsamtssprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer gerade einmal 105 Dosen, die vor allem für Auffrischungsimpfungen verwendet wurden. 61 100 Landkreisbürger sind inzwischen geboostert.



Derweil ist nach wie vor offen, wie es nach dem 30. Juni mit den Screeningstellen weitergeht. Das Bundesgesundheitsministerium hat sich immer noch nicht festgelegt, ob und wie es die auslaufende Testverordnung verlängert. ham