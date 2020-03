Corona: Eine Absage nach der anderen

Aufgrund des Corona-Virus wird ein Termin nach dem anderen abgesagt. Auch der Sport ist betroffen.

Landkreis – Zahlreiche Wahlveranstaltungen, etwa bei den Grünen in Erding, entfallen, wie Helga Stieglmeier in einer Pressemitteilung bekannt gab. Auch die geplante Fridays-for-Future-Demo am Freitag in Erding, oder die Jubiläumsfeier des Waldbesitzerverbands wird nicht stattfinden. Nun schloss sich der Bayerische Eissport-Verband der Entscheidung von DEL und DEB an und erklärte die laufende Eishockey-Saison für beendet. Die Erding Gladiators und die Dorfener Eispiraten werden am Wochenende also nicht spielen.

Stadthalle: Das meiste findet trotz Corona statt

Im Fokus steht nun auch die Stadthalle Erding. Geschäftsführerin Jutta Kistner berichtet über den Stand der Dinge: „Es finden die meisten Veranstaltungen wie geplant statt.“ Die Empfehlung, alle Events ab 1000 Besuchern abzusagen, greife hier nicht. Die Kapazität der Stadthalle liege bei 800 Personen. Aktuell wurden nur das geplante Gastspiel von Erwin Pelzig verlegt und die Patchwork-Messe abgesagt.

Man nehme die Lage aber sehr ernst. Beispielsweise habe die Stadthalle ihr Putzteam aufgestockt. Das Personal sei nun mit Desinfektionsspray ausgerüstet. Dazu würden während der Veranstaltungen Kontaktpunkte wie Handläufe, Türklinken oder Aufzugknöpfe zusätzlich desinfiziert. „Hygienehinweise und Tipps sind überall in der Stadthalle zu finden.“ Man wolle das Risiko so gering wie möglich halten. Spürbar sei die Unruhe jedoch bei der Ticketnachfrage.

Regulärer Betrieb im Kino

Das Cineplex-Kino dagegen kann von einem Besucherrückgang oder zögerlichen Kunden nicht sprechen. „Wir haben zwar nicht so viele Besucher wie in der Ferienzeit. Aber es sind ja auch keine Ferien“, sagt Geschäftsführerin Veronika Fläxl schmunzelnd. „Die Menschen wissen, dass sie noch weiter am gesellschaftlichen Leben teilnehmen dürfen und das machen sie auch.“ Natürlich sei besondere Vorsicht geboten und man habe auch behördliche Vorgaben bekommen. „Das sind aber dieselben wie in jeder Grippesaison.“

Stadthalle und Kino sind aber nicht die einzigen Orte für größere Veranstaltungen. Auch der Jakobmayer in Dorfen ist vom Virus betroffen. Astrid Wandinger vom Kulturhaus erzählt: „Bei uns gibt es jetzt auch im ganzen Haus Hygienemaßnahmen. Wir handeln nach Empfehlung des Gesundheitsamtes.“ Der Jakobmayer selbst habe noch keine Absagen wegen des Corona-Virus geplant. Lediglich zwei Fremdveranstaltungen wurden vor diesem Hintergrund gecancelt. „Die Entscheidungsgewalt bei Fremdveranstaltungen liegt jedoch beim Veranstalter selbst“, erzählt Wandinger.

Obacht in den Heimen: Ältere und Kranke sind besonders gefährdet

Die Besucherzahl liege durchschnittlich bei 100 bis 150 Personen, das absolute Maximum bei 400. Also auch weit unter der 1000er-Marke. „Natürlich stehen wir in ständigem Kontakt mit den Behörden und folgen allen Empfehlungen. Zudem entscheiden wir jeden Tag aufs Neue individuell, wie wir weiter vorgehen“, fügt Wandinger hinzu.

Besonders gefährlich ist das Virus für ältere Menschen. Große Vorsicht ist deshalb in den Seniorenzentren geboten, etwa dem Marienstift in Dorfen. Gudrun Gersbach von der Stadt Dorfen sagt dazu: „Wir bekommen von den Behörden immer wieder Updates und neue Vorgaben für unsere Einrichtung. Die müssen wir umsetzen.“ Michaele Heß-Sauer, Leiterin des Fischer’s Seniorenzentrums in Erding, geht weiter ins Detail: „Wir haben regelmäßig Infogespräche mit unseren Mitarbeitern. Wir müssen aber alles sachlich betrachten und dürfen nicht panisch werden, sonst funktioniert nichts mehr.“ Aktuelle Maßnahmen seien zum einen die Absage aller externen Veranstaltungen im Festsaal.

Ablenkung in der Therme

Zudem gebe es keine gemeinsamen Mittagspausen mehr, und es seien viele neue Desinfektionsmittel-Spender aufgestellt und Nebeneingänge abgesperrt worden: „Wir benutzen nur noch den Haupteingang, damit wir wissen, wer rein und raus geht“, erzählt Heß-Sauer und appelliert an die Besucher: „Selbst bei minimalen Erkältungssymptomen sollten die Menschen nicht hierher kommen. So viel Sensibilität und Vernunft muss man haben. Wir haben dazu Hinweise am Eingang aufgestellt.“

Gelassener ist man dagegen in der Therme Erding. Geschäftsleiter Marcus Maier berichtet über interne Meetings mit den Mitarbeitern zu Verhaltensregeln. Aber grundsätzlich sei die Therme sicher: „Unsere Gäste freuen sich, dass sie hier nicht permanent mit dieser Thematik konfrontiert werden. Wir haben sehr hohe Hygienestandards und auch über 40 zusätzliche Desinfektionsspender verteilt.“ Eine Übertragung über das Wasser sei ohnehin nicht möglich, berichtet der Geschäftsleiter.

Viele Anfragen am Corona-Bürgertelefon des Landratsamts

Doch die Besorgnis ist überall spürbar. Deswegen gibt es auch seit vergangener Woche ein Bürgertelefon für Fragen. Claudia Fiebrandt-Kirmeyer, Pressesprecherin des Landratsamtes in Erding erzählt: „Wir empfinden das als eine durchaus sinnvolle Einrichtung und halten weiter daran fest. Wir möchten damit nicht nur den Leuten helfen, sondern auch das Gesundheitsamt unterstützten und entlasten.“ Das Telefon ist jeden Tag von 8 bis 17 Uhr besetzt. Durchschnittlich seien es 70 Anrufe pro Tag.

Franziska Polenz/Mayls Majurani