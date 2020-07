Corona: Eine Infektion übers Wochenende

Die Corona-Pandemie läuft im Erdinger Land wieder in sehr ruhigen und geordneten Bahnen.

Erding - In den vergangenen drei Tagen ist im Landkreis Erding nur eine neue Infektion mit dem Corona-Virus bekannt geworden – aus Moosinning. Damit gibt es nun 681 bestätigte Fälle, teilt Landratsamtssprecherin Daniela Fritzen mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht somit um zwei auf 4,3 Neuinfektionen pro 100 000 Euro Einwohner binnen einer Woche zurück. Keiner ist im Klinikum. Die Zahl der Genesenen stieg um eins auf 651. Als akut infiziert gelten damit 19 Landkreisbewohner. An der Screeningstelle wurden am Montag 72 Personen auf Sars-CoV-2 getestet. ham