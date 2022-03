Corona: Endlich Entspannung im Klinikum

Von: Hans Moritz

Teilen

So ist die Corona-Pandemie bislang im Erdinger Land verlaufen. © LRA Erding

374 neue Corona-Infektionen meldet das Gesundheitsamt Erding am Mittwoch, 100 weniger als vor einer Woche.

Erding - Aktuell gelten laut Sprecherin Claudia-Fiebrandt-Kirmeyer 3847 Landkreisbürger als SarsCoV2-positiv. 253 weitere befinden sich als Kontaktpersonen in Quarantäne.

Die neu Infizierten sind zwischen 0 und 83 Jahre alt und kommen aus Erding (135), Dorfen (20), Forstern (18), Berglern, Fraunberg, Oberding (je 17), Bockhorn (16), Taufkirchen (15), Finsing (14), Isen (13), Wartenberg (12), Eitting (11), Moosinning, Neuching (je 10), Lengdorf, Walpertskirchen (je 8), Pastetten (7), Buch (5), Langenpreising, Ottenhofen, Steinkirchen, Wörth (je 4), Kirchberg (2), Hohenpolding, Inning, St. Wolfgang (je 1).

Die Inzidenz steigt indes auf einen neuen Höchststand: 2607,8. Das sind 334,1 Punkte mehr als am Montag – ebenfalls neuer Rekord.



Dafür meldet das Klinikum eine leichte Entspannung. Dort werden 25 Covid-Patienten betreut, zehn weniger als am Vortag. Die Zahl der Corona-Kranken auf der Intensivstation steigt allerdings um eins auf fünf. Im BRK-Impfzentrum ließen sich am Montag 82 Personen impfen (Quote: 70,8 Prozent). ham