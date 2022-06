Corona: Brennpunkt Familie

Von: Hans Moritz

Streiten die Eltern, leiden die Kinder – trauriger Alltag in der Familienberatungsstelle in Erding. © Shutterstock

Fast 800 Beratungen hat die Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Landkreises im zweiten Corona-Jahr 2021 geleistet. Die 778 sind der zweithöchste Wert seit Gründung der Beratungsstelle vor über 50 Jahren.

Erding - Noch mehr Bedarf hatte es nur 2019 (802) gegeben. Allerdings fiel das erste Quartal noch in den Lockdown. Im ersten Corona-Jahr 2020 mit erheblichen Einschränkungen fast das gesamte Jahr über waren es 750.



Im Jugendhilfeausschuss informierte die stellvertretende Leiterin der Einrichtung, Annette Horn: „Viele Gespräche waren wegen Corona und den Folgen notwendig, aber nicht alle.“ Sie erklärte, dass Lockdowns, Kita- und Schulschließungen für viele Kinder und Familien denkbar schlechte Auswirkungen gehabt hätten. „Aber man muss auch sagen, dass zwei Drittel der Kinder und Jugendlichen gut durch die Pandemie gekommen sind.“



Horn berichtete, dass sich viele Eltern in Sorge um den Nachwuchs an die Beratungsstelle gewandt hätten – wegen psychischer Belastungen und Ängsten, aber auch Depressionen. „Es gibt bis heute Kinder, die nach wie vor entweder gar nicht oder erst seit Kurzem wieder zur Schule gehen“, sagte Horn. Dennoch sei sie zuversichtlich, „dass sich bei vielen die Lage wieder verbessert, wenn sich der Alltag dauerhaft stabilisiert“.



In der Regel liegen die Probleme in den Familien begründet. Laut dem im Jugendhilfeausschuss vorgestellten Jahresbericht waren in 473 der fast 800 Beratungen (37 Prozent) familiäre Konflikte der Auslöser. Ein gutes Fünftel (251) wies Entwicklungsauffälligkeiten und seelische Probleme auf. An dritter Stelle (216/17 %) war die eingeschränkte Erziehungskompetenz der Eltern die Ursache für Probleme. 124 (10 %) der jungen Leute zeigten Auffälligkeiten im Sozialverhalten, 114 (9 %) plagten sich mit schulischen und/oder beruflichen Problemen. Immerhin: Um Kindeswohlgefährdung ging es nur in knapp zwei Prozent der Fälle (22).



Wenn die Kinder Probleme haben, liegt das nicht selten an den Eltern. Horn berichtete, dass knapp die Hälfte der beratenen Familien „aktuell oder früher von Trennung und Scheidung betroffen waren“. Viele kämen freiwillig, aber nicht alle: In 38 Fällen war das Aufsuchen der Beratungsstelle eine Auflage des Familiengerichts in sogenannten hochstrittigen Fällen. Die Intention der Richter hier: eine außergerichtliche Einigung im Sinne des Kindeswohls sowie einvernehmliche Absprachen in Bezug auf die Kinder und den Umgang mit ihnen.



Allgemein betonte Horn, „dass es uns ein großes Anliegen in dieser unnormalen Zeit war, ein Stück Normalität für Kinder, Jugendliche und Familien herzustellen“. Trotz der Pandemie und ihrer Beeinträchtigungen sei das meist gelungen. Homeschooling, Wegfall von Betreuungsmöglichkeiten, Existenzängste und Kontaktbeschränkungen seien für viele Familien eine enorme Herausforderung gewesen.



Unter der Pandemie, räumte Horn ein, habe auch das Projekt Familienpaten gelitten. „Einige haben wegen der Angst vor Ansteckung aufgehört.“ Zwar gebe es 40 zertifizierte Paten, aktuell seien aber nur sieben einsatzbereit. Ulla Dieckmann (SPD) regte an, auch über die Mitteilungsblätter der Gemeinden Paten zu suchen.



Die Schreibaby-Ambulanz nahmen im vergangenen Jahr 45 Familien in Anspruch. 17 Beratungen gab es für soziale Einrichtungen zur Prävention von sexualisierter Gewalt sowie Erstellung von Schutzkonzepten. ham