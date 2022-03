Jeder Covid-Patient bedeutet hohen Aufwand

Von: Hans Moritz

Die Behandlung von Corona-Patienten im Klinikum ist extrem aufwändig. © Hans Moritz

Von den 36 Covid-Patienten, die sich derzeit stationär im Klinikum Erding befinden, wurden nur 35 Prozent, als deutlich weniger als die Hälfte, unmittelbar wegen des Lungen-Virus aufgenommen.

Erding - Bei den anderen 65 Prozent ist Covid eine Nebendiagnose. Das mag belegen, dass Corona seine Gefährlichkeit verloren hat, an der Überlastung des Kreiskrankenhauses ändert das aber nichts – genau das sollen Maßnahmen wie die Maskenpflicht aber verhindern.



„Die Betreuung eines Covid-Patienten ist sehr aufwendig, er muss isoliert werden, Ärzte und Personal müssen vor jedem Besuch ihre Schutzkleidung wechseln“, erklärt Sprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer im Gespräch mit unserer Zeitung hin. „Hinzu kommt, dass ältere, vorerkrankte und immungeschwächte Patienten immer dem Risiko unterliegen, plötzlich doch lebensbedrohlich an Covid zu erkranken“. Das belegten auch die nach wie vor auftretenden Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie. Deswegen mache es für das Klinikum kaum einen Unterschied, ob ein Patient mit oder wegen Corona eingeliefert wird, so die Sprecherin. Aktuell, so Fiebrandt-Kirmeyer könne man allen eine gute Behandlung gewähren, vereinzelt werde zur Entlastung Sauerstoff verabreicht. Landesweit wurden binnen einer Woche 974 Covid-Patienten in Krankenhäusern aufgenommen, 418 liegen auf Intensivstationen, einer davon in Erding.



Am Mittwoch wurden 429 neue SarsCoV2-Infektionen bekannt. Erfreulich: Das sind 310 weniger als vor einer Woche. Die Inzidenz stieg aber noch einmal an – von 1979,9 auf 2056,3. Dem Gesundheitsamt sind derzeit 3082 Infizierte bekannt, 4065 Landkreisbürger befinden sich in Quarantäne. Seit Pandemiebeginn haben sich 40 549 mit Corona infiziert, 36 317 gelten als genesen, 167 sind an oder mit Covid gestorben.

Die neu Betroffenen sind zwischen 1 und 86 Jahre alt und kommen aus Erding (116), Taufkirchen (29), Dorfen (28), Moosinning (27), Isen (22), Wartenberg (21), Fraunberg (20), Finsing (18), Eitting (16), Pastetten (14), Wörth (12), Oberding (11), Forstern (10), Berglern (9), Bockhorn (9), Lengdorf (9), Neuching (9), Inning am Holz (6), Kirchberg (6), Langenpreising (6), Ottenhofen (6), Buch am Buchrain (5), Hohenpolding (5), St. Wolfgang (5), Steinkirchen (5) und Walpertskirchen (5).

Entgegen allen Appellen lahmt die Impfbereitschaft weiter. Mit 58 Dosen wurde am Dienstag ein neuer Tiefststand erreicht. Die Quote verharrt bei 70,7 Prozent. ham