Corona: Gebärende sind nicht mehr allein

Von: Hans Moritz

Nun kann die Familie bei der Geburt und der Zeit danach endlich wieder vereint bleiben. © Daniel Karmann/dpa

Gute Nachrichten aus der Geburtsstation am Erdinger Klinikum: Ab sofort gibt es wieder das Familienzimmer auf der Wochenbettstation. Die strengen Corona-Restriktionen sind vorerst passé.

Erding - Das berichtet Sprecherin Daniela Fritzen. Das heißt, dass eine Begleitperson bei der werdenden beziehungsweise frischen Mutter im Zimmer übernachten kann. Auch die Mahlzeiten werden dabei vom Haus gestellt, so Fritzen. „Wir sorgen dafür, dass der Start in ein junges Familienleben wieder so unbeschwert wie möglich stattfinden kann“, freut sich Landrat Martin Bayerstorfer.



Am Donnerstag berichtet das Gesundheitsamt von 374 neuen SarsCoV2-Infektionen, 80 weniger als vor einer Woche. Dennoch steigt die Inzidenz weiter, am Donnerstag von 1707,8 auf 1822,3. Den Behörden sind derzeit 3348 Infizierte bekannt, in Quarantäne befinden sich 3900 Personen.

Die Betroffenen sind zwischen 0 und 89 Jahre alt und kommen aus Erding (115), Dorfen (26), Oberding (24), Moosinning (22), Wartenberg (21), Finsing (17), Bockhorn, Taufkirchen, Walpertskirchen (je 16), Isen (14), Forstern (13), Berglern, Fraunberg (je 10), Lengdorf (7), Hohenpolding, Ottenhofen, Steinkirchen (je 6), Buch, Wörth (je 5), Eitting, Inning, Kirchberg, Pastetten, St. Wolfgang (je 3), Langenpreising, Neuching (je 2). Die Gesamtzahl der Corona-Fälle steigt auf 29 950, die der Genesenen auf 26 443.

Im Klinikum liegen zwei Covid-Patienten weniger als am Vortag – 27. Vier werden intensivmedizinisch betreut, zwei beatmet, so Fritzen. Bayernweit wurden binnen einer Woche 698 Covid-Patienten stationär aufgenommen.



Lediglich 263 Impfdosen sind am Mittwoch verabreicht worden, die Quote der doppelt Immunisierten bleibt einen weiteren Tag bei 69,9 Prozent. 96 500 Landkreisbürger sind zweifach geimpft, 56 100 geboostert.

ham