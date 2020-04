Corona im Landkreis: 188 Menschen haben Covid 19 bereits überstanden

Acht neue Covid-19-Fälle, aber bereits 188 Genesene - das sind die wichtigsten Zahlen, die das Landratsamt Erding aktuell zur Corona-Krise zu vermelden hat.

Erding - Seit gestern ist die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle im Landkreis Erding von 468 Fälle um 8 auf 476 Fälle angewachsen; die Verdopplungsrate liegt damit im Landkreis derzeit bei über 13 Tagen (Vergleich Stand 27. März: 256 bestätigte Fälle). Im Klinikum Landkreis Erding liegen derzeit 26 Covid-19-Patienten; 18 werden auf der Isolierstation behandelt, 8 auf der Intensiv-Isolierstation, 7 davon werden beatmet. Die Zahl der Genesenen beträgt mittlerweile 188 und ist damit von 124 um 64 gestiegen.

Bei den neu hinzu gekommenen Fällen handelt es sich um Personen aus den folgenden Gemeinden: - Berglern 1 - Erding 3 - Lengdorf 1 - Pastetten 1 - Taufkirchen 2

Bisher wurden an den Screeningstellen des Landkreises über 3.700 Personen getestet. Gestern waren es 126 Personen, bei denen ein Abstrich vorgenommen wurde. Während der Osterfeiertage ist die Screening „Drive-through“ nur am Karsamstag und Ostermontag jeweils von 09:00-13:00 Uhr geöffnet, alle weiteren Screeningstellen bleiben geschlossen. Das Bürgertelefon ist Karsamstag und Ostermontag von 11:00-15:00 Uhr besetzt.

Im Landkreis Erding hat sich Dr. Thomas Bauer dazu bereit erklärt, die Position des Versorgungsarztes zu übernehmen, und wurde vom Landrat dafür bestellt. Er hat die Aufgabe, eine ausreichende Versorgung mit ärztlichen Leistungen im Landkreis insbesondere auf Ebene der niedergelassenen Ärzte zu planen und zu koordinieren. Der Versorgungsarzt ist ebenfalls Mitglied der Führungsgruppe Katastrophenschutz und arbeitet eng mit Dr. Markus Marschall, dem Vorsitzenden des Ärztlichen Kreisverbands, sowie den niedergelassenen Ärzten zusammen. Als Versorgungsärzte können nur Ärzte mit langjähriger beruflicher, insbesondere vertragsärztlicher Erfahrung eingesetzt werden. Sie sollen über eine abgeschlossene Facharztweiterbildung verfügen.

Aufgaben des Versorgungsarztes Einrichtung von Schwerpunktpraxen für die Untersuchung und Behandlung von Covid-19-Patienten und die Rekrutierung des hierfür erforderlichen Personals Planung und Vorbereitung aller notwendigen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der ärztlichen Grundversorgung im Katastrophenfall Unterstützung der FüGK bei der Verteilung der infektionsfachlich notwendigen Schutzausrüstung an die in den Arztpraxen Beschäftigten sowie Unterstützung bei der Einrichtung und dem Betrieb von örtlichen Testzentren einschließlich der etwaigen Verpflichtung medizinischen Personals, soweit dieses zur Katastrophenhilfe verpflichtet ist.

Mittlerweile gibt es auch vereinzelte Fälle in den Pflegeeinrichtungen des Landkreises. Für diesen Fall hat sich der Landkreis bereits vergangene Woche für diesen Fall gerüstet – für die Pflegeeinrichtungen wurde extra die Möglichkeit geschaffen, über die Screeningstellen Abstriche durchzuführen. Dabei werden die benötigte Anzahl an Teströhrchen von einem Fahrer gebracht und geholt; die Mitarbeiter vor Ort nehmen die Abstriche vor, und über die Screeningstellen werden die Abstriche dem Labor zur Testung zugeführt. Für die Mitarbeiter selbst steht, wie für alle systemrelevanten Berufsgruppen, ebenfalls jeden Vormittag die Screeningstelle in Dorfen zur Verfügung.

Weiterhin erhalten die Verantwortlichen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus umfassende Unterstützung durch Privatpersonen und Betriebe. So hat Martin König, Wirt des Gasthauses „Kreuzeder“ aus Erding heute zusammen mit seiner Belegschaft ein Mittagessen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Screeningstellen spendiert, das durch den Fahrservice der Malteser zu den dankbaren Empfängern transportiert wurde. Landrat Martin Bayerstorfer bedankte sich für die großzügige Spende: „Es ist schön, dass das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von allen Seiten eine solch große Wertschätzung erfährt. Wir sind dankbar und froh, dass wir im Kampf gegen das Coronavirus durch Spenden verschiedenster Art und großen Zuspruch aus der Bevölkerung unterstützt werden.“