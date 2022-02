Landrat soll Gesundheitsamt an die Leine nehmen

Von: Hans Moritz

Ab Mitte März soll für Beschäftigte in Heimen und der Gesundheitsbranche eine Impfpflicht gelten. Das ist sehr umstritten. © Marijan Murat/dpa

Sechs Wochen vor der geplanten Einführung einer berufsbezogenen Impfpflicht für die Beschäftigten im Gesundheitswesen und in der Pflege macht sich die AfD-Kreistagsfraktion „Sorge um die Gesundheitsversorgung im Landkreis Erding“.

Erding - Bekanntlich sollen nach dem 15. März nur noch Geimpfte eingestellt werden. Wer bereits beschäftigt, aber nicht gegen Corona geimpft ist, soll ans Gesundheitsamt gemeldet werden, das dann über ein Betretungsverbot am Arbeitsplatz zu entscheiden hat.



Die AfD-Fraktion weist darauf hin, dass es sich bei Letzterem um eine Kann-Bestimmung handle. „Da aufgrund der schädlichen Impfpflicht für den Gesundheitssektor die ohnehin bereits angespannte Gesundheitsversorgung zu kippen droht, appellieren wir an Sie, davon keinen Gebrauch zu machen“, heißt es in einem Schreiben an Landrat Martin Bayerstorfer (CSU). Dies müsse „auch offen kommuniziert werden, um die Beschäftigten sowie das Gesundheitswesen vor Schaden zu bewahren“.



Die AfD geht grundsätzlich davon aus, dass die berufsbezogene Impfpflicht „keinen erwartbaren positiven Effekt haben wird“. Das begründet die Fraktion mit den Folgen der Omikron-Variante, mit der sich zwar deutlich mehr Menschen infizieren, die Verläufe in aller Regel aber weniger gravierend sind. Die Gesundheitsämter warnen indes, diese Zusatzaufgabe werde sie überlasten. ham

