Corona-Infektionen steigen spürbar an

Kommt jetzt der exponentielle Anstieg der Corona-Fälle im Landkreis Erding? Seit Dienstagnachmittag wurden gleich zwölf neue Infektionen bekannt, teilt Daniela Fritzen, Sprecherin des Landratsamts Erding, mit.

Erding - Bei den Covid 19-Patienten handelt es sich um fünf Personen aus der Stadt Erding, zwei aus Pastetten und je eine aus Eitting, Finsing, Moosinning, Oberding und Wörth. Weiter teilt Fritzen mit, dass zehn neue Fälle über die beiden zentralen Screeningstellen ermittelt worden seien. Drei Patienten liegen im Krankenhaus, aber nicht auf der Intensivstation. Wegen der steigenden Fallzahl sind Landrat Martin Bayerstorfer die beiden Screening-Zentren in Erding und Dorfen zu wenig. Eine dritte in Taufkirchen ist in Planung. Zudem soll in Erding eine Drive-In-Teststation eingerichtet werden, kündigt Fritzen an. Die Organisation und die Versorgung der Wartenden hat am Mittwoch die Führungsgruppe Katastrophenschutz übernommen. ham