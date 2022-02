Corona: Infektionsgeschehen beruhigt sich auf hohem Niveau

Von: Hans Moritz

Große Zahl, kleine Gefahr: Die Omikron-Variante verursacht zwar viele Infektionen (rote Balken), die Pandemie hat in der fünften Welle aber an Schrecken verloren. © LRA Erding

Weniger Corona-Neuinfektionen, aber deutlich mehr Covid-Patienten im Klinikum. Das ist die Corona-Lage am Montag im Landkreis Erding.

Erding – Seit Tagen vermeldet das Gesundheitsamt Erding keine Quarantänefälle an Schulen und Kindergärten mehr. Das hat zwei Gründe: Zum einen findet in diesem Bereich keine unmittelbare Kontaktnachverfolgung mehr statt. Zum anderen obliegt es mittlerweile den Schulleitern, ob sie bei mehreren positiven Fällen in einer Klasse alle Mädchen und Buben nach Hause schicken. Aktuell hat das Gesundheitsamt Heimisolation über 5057 Landkreisbürger verhängt. Ein nicht unerheblicher Anteil betrifft unverändert die jüngere Generation.



Seit Samstag sind 622 neue Corona-Infektionen dazugekommen, 100 weniger als vor einer Woche, berichtet Landratsamtssprecherin Daniela Fritzen. Damit sind derzeit 4186 Fälle aktenkundig.

Die Betroffenen sind zwischen 0 und 82 Jahre alt und kommen aus Erding (158), Dorfen (97), Taufkirchen (48), St. Wolfgang (35), Moosinning (25), Isen (23), Eitting (22), Oberding (19), Pastetten (19), Bockhorn (18), Wartenberg (18), Finsing (14), Langenpreising (14), Forstern (13), Fraunberg (12), Lengdorf (12), Berglern (11), Walpertskirchen (11), Neuching (9), Buch am Buchrain (8), Inning am Holz (8), Wörth (8), Kirchberg (7), Ottenhofen (5), Hohenpolding (4) und Steinkirchen (4).

Die vom Robert-Koch-Institut errechnete Inzidenz lag am Montag bei 1944,0, der gleiche Wert wie am Sonntag. Allmählich nähert sich die offizielle Inzidenz wieder dem Wert an, der sich aus den täglich vom Landratsamt veröffentlichten Fallzahlen errechnet: Am Montag waren 2367,3 Neu-Infizierte auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.



Im Klinikum Erding werden laut Fritzen gegenwärtig 29 Covid-Patienten betreut. Am Freitag waren es noch 23 gewesen. Die Zahl geht unverändert täglich weiter nach oben. Auch auf der Intensivstation steigen die Zahlen deutlich: Dort liegen jetzt fünf Covid-Patienten (plus drei), von denen zwei künstlich beatmet werden müssen.



Bayernweit mussten in der vergangenen Woche 712 Menschen mit SarsCoV2 ins Krankenhaus. Die Intensivstationen zählen 327 Patienten. Das berichtet das Landesamt für Gesundheit.



Das Impfen gegen SarsCOV2 macht unverändert nur noch sehr kleine Fortschritte: 594 Dosen waren es seit Freitag. Die allgemeine Impfquote beträgt 69,4 Prozent und bei den über Zwölfjährigen 77,9 Prozent. 95 800 Landkreisbürger sind doppelt geimpft, 53 400 geboostert. Bislang wurden 238 484 Impfungen verabreicht. ham