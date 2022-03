Corona-Inzidenz erreicht neuen Rekordstand

Von: Hans Moritz

Viele, die an den Screeningstellen - hier die am Erdinger Schwimmbad - einen PCR-Test machen, müssen länger auf ihr Ergebnis warten. © Hans Moritz

Auch am Dienstag gibt die offizielle Zahl der Corona-Neuinfektionen nicht die tatsächliche Zahl positiver PCR-Tests im Landkreis Erding wieder.

Erding - Der krankheitsbedingte Meldeverzug eines Labors, mit dem das Gesundheitsamt zusammenarbeitet, dauert den zweiten Tag an, berichtet Landratsamtssprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer.



474 neue Ansteckungen teilte sie für den Dienstag mit. Tatsächlich dürften es deutlich mehr sein. Die Quarantäne verlängert sich dadurch aber nicht, betont Fiebrandt-Kirmeyer: „Relevant dafür ist das Datum des Abstrichs.“ Der Verzug dürfte noch die ganze Woche spürbar sein.

Die neu Infizierten sind zwischen zwei und 92 Jahre alt und kommen aus Erding (61), Dorfen (53), St. Wolfgang (46), Taufkirchen (41), Finsing (30), Wartenberg (27), Wörth (25), Isen, Moosinning (je 18), Forstern (14), Fraunberg, Neuching (je 13), Berglern, Ottenhofen, Pastetten (je 12), Langenpreising, Lengdorf (je 11), Buch, Oberding (je 9), Hohenpolding, Steinkirchen (je 8), Bockhorn (7), Eitting, Inning, Kirchberg, Walpertskirchen (je 4).



Auch bei der Inzidenz scheint es Probleme zu geben. Trotz deutlich geringerer Fallzahlen am Montag hob das RKI den Wert um 290 Punkte auf 2347,9 an – ein neuer Höchststand. Derzeit sind den Behörden 3617 Infizierte bekannt, 358 zusätzliche Personen befinden sich in Quarantäne.



Das Klinikum meldet nun schon 41 Covid-Patienten, davon drei auf der Intensivstation und einer beatmet. Nur 49 Personen ließen sich am Montag impfen. Die Quote stagniert: 70,7 Prozent. ham