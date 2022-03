Corona-Inzidenz jetzt schon bei über 2500

Von: Hans Moritz

Corona durchseucht das Volk, Impfungen gibt es immer weniger. © Hans Moritz

Die fünfte Corona-Welle, die zu Jahresbeginn ihren Anfang genommen hat, wogt immer höher. Am Donnerstag kamen weitere 730 neue Ansteckungen hinzu – immer noch eine Auswirkung des Meldeverzugs durch ein Labor. Die Sieben-Tage-Inzidenz klettert zu einem neuen Rekord: von 2290,3 auf 2501,2.

Erding - Dem Gesundheitsamt sind derzeit 4634 Infizierte bekannt, insgesamt 4961 Personen befinden sich in Quarantäne. Diese Zahlen nennt Landratsamtssprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer. Sie geht davon aus, dass es auch in den nächsten Tagen noch verspätete Meldungen geben wird. Insgesamt wurde das Virus seit der ersten Ansteckung am 4. März 2020 44 987 Mal nachgewiesen. Auf der anderen Seite stehen 40 196 Genesene.



Am Mittwoch gab es nur 52 Impfungen. Die Quote verharrt nun seit gut zwei Wochen bei 70,7 Prozent. Doppelt geimpft sind 97 600 Personen, geboostert 58 800.

Die neu Infizierten sind zwischen zwei und 89 Jahre alt und kommen aus: Erding (178), Dorfen (72), St. Wolfgang (45), Taufkirchen (43), Wörth (38), Oberding (35), Wartenberg (30), Moosinning (28), Fraunberg (27), Berglern (22), Bockhorn (21), Isen (19), Forstern, Lengdorf, Neuching (je 18), Langenpreising (15), Hohenpolding (14), Eitting (13), Kirchberg, Ottenhofen, Walpertskirchen (je 11), Finsing (10), Buch, Steinkirchen (je 9), Inning (8), Pastetten (7).

ham