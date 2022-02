Inzidenz jetzt auch offiziell über 2000

Von: Hans Moritz

Im Landkreis macht sich wieder Impfmüdigkeit bereit. © Sven Hoppe/dpa

Nun hat auch die amtliche Inzidenz im Landkreis Erding die 2000er-Marke übersprungen. Das Robert-Koch-Institut gab sie am Donnerstag mit 2179,4 an, 440 Punkte mehr als am Mittwoch.

Erding - Der tatsächliche Wert liegt aber weiterhin fast 760 Punkte darüber. Aus den Daten des Landratsamtes ergibt sich ein Wert von 2939,0. Binnen der vergangenen sieben Tage wurden 4186 Infektionen an das Gesundheitsamt übermittelt.



Am Donnerstag kamen nach Angaben von Landratsamtssprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer 591 neue Fälle hinzu. Vor einer Woche war der Tages-Rekordwert von über 1000 Ansteckungen bekannt geworden, der nun aber aus der Sieben-Tage-Inzidenz wieder herausfällt.

Die Betroffenen sind zwischen 0 und 88 Jahre alt und kommen aus Erding (167), Dorfen (83), Moosinning (34), Taufkirchen (32), Oberding (26), Eitting (23), Finsing (22), St. Wolfgang (22), Lengdorf (21), Forstern (20), Bockhorn (15), Fraunberg (14), Isen (14), Wartenberg (14), Pastetten (13), Berglern (11), Buch am Buchrain (9), Neuching (9), Steinkirchen (8), Walpertskirchen (8), Hohenpolding (7), Wörth (7), Langenpreising (5), Inning am Holz (3), Ottenhofen (3) und Kirchberg.

Derzeit gelten 4481 Landkreisbürger als SarsCoV2-positiv. 6498 Personen befinden sich gegenwärtig in Quarantäne – ein weiterer Höchststand.



Im Klinikum Erding werden, Stand Donnerstag, bereits 22 Covid-Patienten behandelt, fünf mehr als am Tag davor. Davon liegen unverändert zwei auf der Intensivstation, einer beatmet, berichtet Fiebrandt-Kirmeyer.



Allerdings ist im Erdinger Land wieder eine gewisse Impfmüdigkeit festzustellen. Am Mittwoch wurden nur 341 Dosen gespritzt. In der Hochphase der vierten (Delta-)Welle waren es teils über 1500. Mit einer Impfquote von nur 69,3 Prozent liegt Erding deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von 74,2 Prozent. 95 600 Landkreisbürger sind doppelt geimpft, 52 900 geboostert. Das Landratsamt verweist diesbezüglich auf das Impfzentrum und dessen mobiles Team sowie die Impfmöglichkeiten bei den niedergelassenen Ärzten (mehr unter www.landkreis-erding.de).



Von einer „großartigen Leistung“ spricht Landrat Martin Bayerstorfer in Bezug auf die Teststellen. Allein an den Malteser-Screeningstellen des Landratsamtes in Erding und Dorfen seien es seit Jahresbeginn fast 18 500 PCR-Tests gewesen, im Schnitt 560 pro Tag. ham