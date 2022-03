Jeder Dritte ungeimpft

Am Limit ist das Klinikum wegen der steigenden Zahl an Covid-Patienten. © Thomas Banneyer/dpa

Die Politik begründet die Lockerungen der Corona-Regeln vor allem damit, dass die Kliniken nicht mehr so stark belastet seien. Aber stimmt das? Eine Nachfrage beim Klinikum Erding ergibt ein anderes Bild.

Erding - Dort mussten zuletzt jeden Tag mehr Covid-Patienten aufgenommen werden. Am Donnerstag waren es 43, davon drei auf der Intensivstation. Doch das Problem sind derzeit die weniger schweren Fälle. Sie nehmen so zu, dass, wie berichtet, am Klinikum nun eine zweite Isolierstation eingericht wurde. Die Kranken dort sind nach Angaben von Sprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer zwischen 26 und 95 Jahre alt, der Schnitt beträgt 73,8 Jahre. Mehr als jeder Dritte (37 Prozent) ist ungeimpft.



Weil alle isoliert und personal- sowie hygieneintensiv betreut werden müssen, spielt es für das Krankenhaus nur eine untergeordnete Rolle, dass nur 42 Prozent, also knapp jeder Zweite, mit der Hauptdiagnose Covid eingeliefert wird. Hinzu kommt: „Auch im Klinikum Erding haben wir im Personal Ausfälle zu beklagen. In einzelnen Bereichen kommt es daher auch punktuell zu Überlastungssituationen“, so Fiebrandt-Kirmeyer. Wie auch in anderen Krankenhäusern komme es daher „leider immer wieder zu Abmeldungen von Leistungsbereichen“.



Auch bayernweit nimmt die Belastung der Kliniken zu. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit wurden in den vergangenen sieben Tagen 898 SarsCoV2-Patienten stationär aufgenommen. 432 liegen auf Intensivstationen. Dennoch treten in einer Woche weitere, erhebliche Lockerungen in Kraft. ham