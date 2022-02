Corona: Jeder Fünfte war bereits infiziert

Fünf Covid-Patienten liegen in Erding auf der Intensivstation.

Gesamtzahl steigt auf knapp 28 000 – Bereits fast 700 Kinder unter Zwölf geimpft

Seit dem ersten Corona-Fall im Landkreis Erding am 4. März 2020 haben sich knapp 28 000 Bewohner des Erdinger Landes mit dem Virus infiziert. Das entspricht 20 Prozent der Gesamtbevölkerung (rund 140 000).

Erding - Das bedeutet: Jeder Fünfte hatte mit SarsCoV2 bereits Kontakt.



Allein seit Donnerstag wurden dem Gesundheitsamt 389 neue Infektionen übermittelt, das sind 28 weniger als vor einer Woche. Diese Zahlen nennt Landratsamtssprecherin Daniela Fritzen. Stand Freitag galten 3921 Personen als infiziert. 4516 sind in Quarantäne.

Die neuen Fälle stammen laut Gesundheitsamt aus Erding (95), Dorfen (47), Wartenberg (23), St. Wolfgang (21), Taufkirchen (20), Fraunberg, Moosinning (je 16), Isen (15), Langenpreising (14), Finsing, Oberding, Ottenhofen (je 13), Wörth (12), Berglern (11), Forstern (10), Eitting, Pastetten (je 8), Walpertskirchen (7), Bockhorn (6), Neuching (5), Inning, Kirchberg (je 4), Buch, Lengdorf (je 3), Hohenpolding (2).

Die Inzidenz ging von 2010,2 auf 2003,0 nur minimal zurück, sie sinkt aber den zweiten Tag wieder.



Im Klinikum Erding ist die Belastung wegen Covid-Patienten unverändert hoch. Fritzen berichtet von 28. Es müssen auch wieder mehr von ihnen auf die Intensivstation. Dort stieg die Zahl auf fünf, zwei werden künstlich beatmet. Diese Zahlen liegen gar nicht so weit von denen aus der Delta-Phase entfernt, als es auch bundesweit deutlich mehr hospitalisierte Fälle gab.



Das Landesamt für Gesundheit berichtet in diesem Zusammenhang von 739 Covid-Patienten, die binnen einer Woche bayernweit stationär aufgenommen werden mussten. Auf den Intensivstationen liegen 354.



Zum Impffortschritt teilt Fritzen mit, dass seit Jahresbeginn 1800 Menschen die Erstimpfung erhalten hätten. Seit Beginn der Kinderimpfungen wurden allein im Impfzentrum annähernd 700 Mädchen und Buben unter zwölf Jahren immunisiert.



Am Donnerstag erhielten 418 Personen die Spritze. 96 300 sind vollständig geimpft, was einer Quote von 69,8 Prozent entspricht. Bei den über Zwölfjährigen sind es 78,2 Prozent. Die Auffrischungsimpfung, den Booster, haben laut Fritzen 55 300 Landkreisbürger erhalten. Auf www.landkreis-erding.de gibt es Infos über alle Impfmöglichkeiten. ham