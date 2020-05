Corona: Keine neue Ansteckung

Im Landkreis Erding ist am Freitag keine neue Infektion mit dem Corona-Virus bekannt geworden. Damit bleibt es bei insgesamt 616 Ansteckungen.

Erding – Die Zahl der Genesenen stieg um eins auf 587. Folglich sind laut Gesundheitsamt gerade einmal 18 Bürger als akut infiziert registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei einem Covid-19-Fall auf 100 000 Einwohner.

Die ruhige Lage beschert dem Klinikum Erding nach wie vor eine leer stehende Corona-Isolier- und -Intensivstation berichtet Sprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer. An der Screeningstelle am Schwimmbad in Erding wurden am Freitag 15 Abstriche genommen. Seit Mitte März sind es 5439.

Nach Angaben von Landrat Martin Bayerstorfer ist der Landkreis weiterhin gut ausgestattet, was Schutzausrüstung wie Handschuhe, Masken, Kittel und Schilde angeht. Es wurde ausreichend bestellt, Lieferungen gehen weiter ein. So lange in Bayern der Katastrophenfall gilt, arbeitet im Landratsamt auch die Führungsgruppe Katastrophenschutz weiter, wenn auch nicht mehr so zeit- und personalintensiv wie in der Hochphase der Pandemie.

Vorsorglich bleiben auch der Versorgungsarzt sowie das Notkrankenhaus im Fliegerhorst auf Standby. Die Herstellung von Alkohol in einer alten Brennerei in Oberding wurde aber schon wieder eingestellt. ham