Viele Betten bleiben leer

Klinikum leidet doppelt unter Pandemie

von Hans Moritz

Das Klinikum ächzt nicht nur unter der Last einer zuletzt wieder hohen Zahl an Covid-19-Patienten, sondern auch unter den wirtschaftlicher Einbußen, weil viele geplante Eingriffe nicht vorgenommen werden dürfen und Betten freigehalten werden müssen.

Erding – Über die Lage berichtete Klinikums-Direktor Dr. Dirk Last am Montag im Krankenhausausschuss.

„Von Januar bis April haben wir uns negativ entwickelt“, erklärte Last. In den ersten vier Monaten habe man 3934 Patienten stationär aufgenommen, 11,3 Prozent weniger als im Vorjahr und sogar 23,8 Prozent weniger als geplant. Das zeigt: Die Verantwortlichen hatten nicht mit einer so stark ausgeprägten zweiten und dritten Welle gerechnet.

Allerdings, so Last weiter, seien die behandelten Patienten schwerer krank als erwartet gewesen. Der ökonomische Schweregrad sei um 7,5 Prozent höher als Anfang 2020 sowie 4,8 Prozent höher als kalkuliert gewesen.

Obwohl sich die pandemische Lage zuletzt stark entspannt hat, „gilt nach wie vor die Verfügung des ärztlichen Leiters Krankenhauskoordinierung, die es dem Klinikum untersagt, geplante Eingriffe durchzuführen, die die Intensivkapazitäten belasten könnten“, berichtet Sprecherin Daniela Fritzen auf Anfrage. „Konkret bedeutet dies, dass größere Eingriffe mit einer anschließenden intensivmedizinischen Versorgung derzeit nur in beschränktem Maße durchgeführt werden können.“ Die Auslastung der Intensivstationen sei nach wie vor hoch – und das wohl bis Ende Juni, so Fritzen.

Von 4. Dezember bis 10. Februar sowie seit dem 19. März erhielt das Klinikum vom Bund Bettenfreihaltepauschalen – 560 Euro pro Bett und Tag. Diese wurden nicht gewährt, als die Inzidenz unter 70 sank, so Fritzen. Und das obwohl weniger Patienten aufgenommen werden konnten. Seit 7. April gilt eine Inzidenz von 50 als Untergrenze für die Erstattung.

Für die Patienten, macht Fritzen deutlich, seien OP-Absagen „gravierend“, denn viele seien nötig. Das Klinikum wiederum könne Ressourcen nicht nutzen. Man spare zwar Material-, aber keine Personalkosten. ham